Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cứu 5 người bị sóng cuốn khi tắm biển ở Ninh Bình

Nhóm 5 du khách tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ (tỉnh Ninh Bình) đã không may bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước.

Theo Trọng Tùng/Vietnamnet

Chiều 10/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) thông tin, 5 du khách đi tắm biển ở khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã đã không may bị sóng biển cuốn ra xa và bị đuối nước. May mắn, cả 5 người đều được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, nhóm du khách nói trên xuống tắm biển tại khu vực gần nhà thờ đổ. Trong lúc tắm biển, sóng mạnh ập đến, cuốn 5 người ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, người dân và chủ các nhà hàng gần đó lập tức mang phao, bơi ra đưa những người gặp nạn vào bờ và sơ cứu tại chỗ.

Nhờ hành động kịp thời nêu trên, cả 5 nạn nhân đều được cứu sống.

Du khách được giải cứu khi bị sóng cuốn tại biển Ninh Bình. Ảnh cắt từ video clip.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến cho biết thêm, những người trực tiếp cứu nhóm khách bị gặp nạn đều là dân địa phương và chủ nhà hàng đã từng được tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ. Trong nhóm 5 người gặp nạn, có 1 trẻ em. Sau khi sức khỏe ổn định, nhóm du khách đã rời đi.

UBND xã đang xác minh thông tin nhóm du khách gặp nạn và những người tham gia cứu hộ để có hình thức biểu dương, khen thưởng.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/5-nguoi-gap-nan-khi-tam-bien-o-ninh-binh-2430557.html
#Ninh Bình #đuối nước #nhà thờ đổ #tắm biển #du khách

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước trên sông Sê Pôn

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước trên sông Sê Pôn.

Ngày 10/8, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy nam thanh niên mất tích khi tắm sông Sê Pôn.

Trước đó, khoảng 15h40, ngày 09/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về người bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn thuộc khóm Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gặp trẻ đuối nước, đừng dốc ngược mất cơ hội sống, hãy ép tim, thổi ngạt

Khi tiến hành cấp cứu tại chỗ cho trẻ đuối nước có ngừng tim, việc ép tim, thổi ngạt đúng cách là biện pháp cấp cứu hiệu quả nhất, giúp trẻ qua cơn nguy kịch.

3 ca đuối nước, 2 ca nguy kịch do sơ cứu sai

Dù đã được cảnh báo nhiều lần, tuy nhiên tình trạng sơ cứu sai, đặc biệt là dốc ngược trẻ sau đuối nước vẫn tiếp tục xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống du khách Ấn Độ bị đuối nước khi tắm biển ở Đà Nẵng

Kịp thời cấp cứu và điều trị thành công cho một du khách người Ấn Độ bị đuối nước dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp nặng khi tắm biển cùng gia đình.

Ngày 6/8, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu và điều trị thành công cho nam du khách người Ấn Độ trong tình trạng nguy kịch vì bị đuối nước dẫn đến phù phổi cấp, suy hô hấp nặng khi tắm biển cùng gia đình.

Nạn nhân là anh Koka Aneesh (21 tuổi, quốc tịch Ấn Độ), gặp nạn khi đang tắm biển vào buổi sáng. Theo lời kể của người thân, nạn nhân bất ngờ bị đuối nước trong khoảng hai phút.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới