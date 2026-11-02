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Xã hội

Cướp xong đi trộm đều bất thành, gã đàn ông tra tay vào còng

Cướp hụt tiền của nhân viên cây xăng, đối tượng tiếp tục đột nhập tiệm tạp hoá để lấy trộm nhưng đã bị người dân vây bắt...

Vũ Sơn

Chiều 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục làm rõ các hành vi của Phạm Duy Anh (46 tuổi) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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Đối tượng Phạm Duy Anh

Trước đó, chiều 30/10, Công an phường Gia Định (TP HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông trộm tiền tại tiệm bánh ở số 18 Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, người này đã bị chủ tiệm cùng người dân giữ lại.

Người bị giữ là Phạm Duy Anh. Theo xác minh ban đầu, khi điều khiển xe máy ngang qua tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân, thấy khu vực bán hàng không có người trông coi, Duy Anh lẻn vào bên trong, mở ngăn kéo lấy tiền. Đúng lúc này, chủ tiệm đang làm bánh phát hiện, tri hô. Duy Anh vội chạy ra xe định tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm đuổi theo, phối hợp cùng người dân khống chế và giữ lại.

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Công an lấy lời khai đối tượng Duy Anh

Tại cơ quan Công an, người này đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Từ lời khai của đối tượng, Công an phát hiện thêm vụ giật tiền tại cây xăng. Theo đó đối tượng Anh khai nhận trước khi đến tiệm bánh đã thực hiện hành vi cướp giật tiền của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30, tại địa chỉ 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Cụ thể, sau khi đổ xăng, thấy nhân viên đang cầm tiền bán hàng trên tay, Duy Anh bất ngờ giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên cây xăng giữ chặt số tiền nên đối tượng không chiếm đoạt được và nhanh chóng tẩu thoát.

Công an phường Gia Định sau đó phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh địa điểm, tìm người bị hại. Đến 23h30 cùng ngày, anh H.P.T.C., nhân viên cây xăng, đã đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo. Theo người này, do không bị mất tài sản nên trước đó chưa trình báo cơ quan chức năng.

Video diễn biến vụ việc đối tượng cướp tiền bất thành tại cây xăng
#Cướp tài sản #trộm cắp

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