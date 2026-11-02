Cuộc sống hiện tại của người dân ở Sudan

Các cuộc tấn công mới nhất bằng máy bay không người lái đã làm tê liệt trạm biến áp ở 2 thị trấn phía Bắc Sudan cuối tuần qua.

AP đưa tin, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Al-Dabbah và Abu Hamad hôm 1/11 đã khiến cả 2 thị trấn này mất điện. Tổ chức Emergency Lawyers cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đứng sau vụ việc.

"Các cuộc tấn công làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước, hoạt động kinh doanh bị đình trệ và buộc người dân phải dựa vào những giải pháp thay thế tốn kém, đẩy giá cả tăng cao", nguồn tin cho hay.

Mạng lưới Bác sĩ Sudan cảnh báo rằng tình trạng mất điện gây nguy hiểm cho các bệnh viện, trung tâm lọc máu và ngân hàng máu, đồng thời đe dọa kho lạnh cần thiết cho thuốc men và vắc xin.

Emergency Lawyers, một tổ chức theo dõi xung đột ở Sudan, cho biết 15 trạm biến áp đã trở thành mục tiêu tấn công kể từ đầu tháng 10, khiến lưới điện của quốc gia này phụ thuộc vào một số ít nhà máy.

Mất điện sau tiếng nổ lớn

Tại Al-Dabbah, người dân thức giấc vì một tiếng nổ lớn ngay sau 4 giờ sáng ngày 1/11. Thị trấn này vốn là nơi sinh sống của hàng nghìn người nhưng nhiều cư dân đã rời đi sau khi lực lượng RSF chiếm giữ thành phố Al Fasher năm ngoái.

“Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn làm rung chuyển các ngôi nhà, rồi sau đó mất điện”, Abbas Wadaa, một cư dân, kể lại.

Khi người dân đến trạm biến áp, họ nhìn thấy nó bị cháy rụi hoàn toàn. Nhân viên bảo vệ trạm, Mohammed al-Nour, đã thiệt mạng. Tình trạng mất điện đã khiến các khu chợ, bệnh viện và tiệm bánh phải tạm ngừng hoạt động.

Người dân lấy nước tại một điểm phân phối miễn phí trong bối cảnh mất nước ở Khartoum, Sudan, ngày 18/5/2026. Ảnh tư liệu: AP/Marwan Ali.

“Chúng tôi có máy phát điện, nhưng thị trấn lại không có dầu diesel”, Seif al-Rawasi, một thợ làm bánh, cho biết, nói thêm rằng ông sẽ phải đóng cửa cửa hàng nếu không có điện.

“Chúng tôi không biết tại sao lực lượng RSF lại nhắm mục tiêu vào người dân bằng cách phá hủy các nhà máy điện”, Seif al-Rawasi nói thêm.

Người nông dân phải đối mặt với mối đe dọa lớn hơn nữa vào đầu mùa vụ đông vì việc tưới tiêu phụ thuộc vào điện và khu vực này lại không có dầu diesel để vận hành máy bơm.

Tại Abu Hamad, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cùng ngày đã phá hủy trạm biến áp và làm tê liệt hoạt động của nó nhưng không gây thương vong, theo ủy ban an ninh địa phương.

Đập Merowe hiện là nguồn cung cấp năng lượng chính

Làn sóng tấn công bắt đầu vào cuối ngày 28/10, khi máy bay không người lái tấn công nhà máy Um Dabakir ở bang White Nile. Đây vốn là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Sudan với công suất 500 megawatt, theo một nhân viên của Công ty Điện lực Sudan, người yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn với giới truyền thông.

Giám đốc nhà máy cho biết trong một tuyên bố rằng vụ tấn công đã phá hủy 4 máy biến áp và làm hư hại 3 tổ máy phát điện, khiến nhà máy phải ngừng hoạt động. Các bang White Nile và Bắc Kordofan đã bị cắt khỏi lưới điện, và thiệt hại sẽ kéo dài trong nhiều tháng.

Đập Merowe. Ảnh: Lubumbashi/Wikipedia.

Sáng sớm 30/10, một máy bay không người lái mang theo 4 tên lửa đã phá hủy các máy biến áp tại trạm biến áp chính của Shendi, theo thông báo của ủy ban an ninh địa phương. Vụ tấn công cũng nhắm vào một kho dự trữ và một nhà chứa máy bay phòng không của quân đội, làm một binh sĩ bị thương.

Đập Merowe, với công suất 1.250 megawatt, hiện là nguồn cung cấp điện chính của đất nước, cung cấp hơn 70% lượng điện của Sudan, theo một nhân viên của Công ty Điện lực. Các đập thủy điện khác trong nước chỉ sản xuất không quá 100 megawatt, nhân viên này cho biết thêm.

Nhiều người dân Sudan có khả năng chi trả đã chuyển sang sử dụng tấm pin mặt trời để đối phó với tình trạng mất điện.

"Tuy nhiên, một hệ thống năng lượng mặt trời điển hình cho một hộ gia đình có giá gần 5.000 đô la, vượt xa khả năng tài chính của hầu hết các gia đình", một chủ doanh nghiệp năng lượng mặt trời ở Khartoum nói với AP trước đó trong năm nay.