Tấn công bằng UAV ở Sudan, nhiều dân thường thương vong

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) được cho là do RSF thực hiện tại tỉnh Blue Nile, Sudan, đã khiến hàng chục dân thường thương vong.

AP dẫn thông tin từ một tổ chức nhân quyền cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào các ngôi nhà và một nhà thờ Hồi giáo ở Sudan ngày 7/10, khiến ít nhất 4 phụ nữ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tổ chức Emergency Lawyers, chuyên theo dõi cuộc xung đột, cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) thực hiện vụ tấn công tại khu phố Hijra ở thành phố Damazin, thủ phủ của tỉnh Blue Nile, miền Đông Nam Sudan. Được biết, giao tranh giữa lực lượng RSF và quân đội Sudan đã diễn ra trong hơn 3 năm qua.

Emergency Lawyers kêu gọi truy cứu trách nhiệm những người đứng sau vụ không kích cũng như các cuộc tấn công khác nhằm vào dân thường.

RSF hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Một khu lều trại El-Afadh cho người dân sơ tán ở Al Dabbah, Sudan, ngày 13/11/2025. Ảnh: AP/Marwan Ali.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc không kích khác nhắm vào 2 xe tải của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại tỉnh Nam Kordofan, khiến một tài xế thiệt mạng, Điều phối viên thường trú và nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Sudan, Denise Brown, cho biết.

Điều phối viên Denise Brown cho hay đoàn xe bị tấn công ở Dilling, khu vực nhiều lần bị RSF và đồng minh tấn công. Các xe tải đều được đánh dấu rõ ràng là phương tiện nhân đạo, có đầy đủ giấy phép di chuyển và đang vận chuyển hàng cứu trợ thiết yếu cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Điều phối viên Denise Brown lên án vụ tấn công là “không thể chấp nhận được” trong bối cảnh người dân Sudan đang đối mặt nhiều khó khăn.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào đoàn xe nhân đạo ở Sudan, nơi 17 xe tải chở lương thực đã bị phá hủy và 8 tài xế bị sát hại trong 2 năm qua, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.

Cuộc chiến ở Sudan bùng phát từ tháng 4/2023 khi căng thẳng giữa quân đội và RSF leo thang thành giao tranh công khai tại Khartoum, sau đó lan rộng khắp cả nước.

Theo tổ chức giám sát xung đột ACLED, ít nhất 150.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Sudan. Hơn 12,4 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, theo số liệu của Liên Hợp Quốc. Trên toàn Sudan, 33,7 triệu người, trong đó có 17,3 triệu trẻ em, đang cần viện trợ khẩn cấp trong năm nay.

Cuối tuần qua, ông Massad Boulos, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề Ả Rập và châu Phi, đã gặp Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Burhan, tại Ai Cập trong bối cảnh chính quyền Mỹ thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.