Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cuộc đua AI Mỹ - Trung, robot sắp đổi thế giới

Số hóa - Xe

Mỹ và Trung Quốc đang lao vào cuộc đua AI khốc liệt, nơi phần mềm và robot cùng phát triển, hứa hẹn thay đổi toàn bộ cách con người sống và làm việc.

Thiên Trang (TH)
Cuộc đua trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn nóng nhất, với mục tiêu giành vị thế dẫn đầu công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên mới.
Cuộc cạnh tranh này diễn ra trên mọi mặt trận, từ các phòng thí nghiệm, trường đại học cho đến những tập đoàn công nghệ lớn với quy mô đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ USD.
Trong khi Mỹ được xem là dẫn đầu về “phần não” của AI với các hệ thống như ChatGPT, thì Trung Quốc lại nổi bật ở phần cứng với robot, drone và các thiết bị ứng dụng ngoài đời thực.
Sự bùng nổ của ChatGPT từ năm 2022 đã cho thấy sức mạnh của AI trong việc thay đổi cách con người làm việc, học tập và sáng tạo nội dung.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhanh chóng đáp trả bằng các sản phẩm như DeepSeek, chứng minh khả năng phát triển AI với chi phí thấp và tốc độ đáng kinh ngạc.
Không chỉ dừng ở phần mềm, Trung Quốc còn dẫn đầu thế giới về sản xuất và triển khai robot, từ công nghiệp đến đời sống, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.
Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng “bộ não” AI vẫn là yếu tố quyết định, chiếm tới phần lớn giá trị của một hệ thống robot và là lợi thế mà Mỹ đang nắm giữ.
Trong bối cảnh cả hai siêu cường đều tăng tốc đầu tư và đổi mới, cuộc đua AI không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là cuộc cạnh tranh quyền lực định hình tương lai thế giới.
#AI #Mỹ #Trung Quốc #robot #cạnh tranh #công nghệ

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT