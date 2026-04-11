Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ứng dụng Google khiến người dùng bỏ luôn bàn phím

Google AI Edge Eloquent gây sốt khi cho phép người dùng nói để viết, tự chỉnh sửa câu chữ và tóm tắt nội dung, mở ra kỷ nguyên nhập liệu không cần bàn phím.

Thiên Trang (TH)
Google vừa âm thầm ra mắt ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản mang tên Google AI Edge Eloquent trên iOS, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ.
Điểm đặc biệt của ứng dụng này là khả năng hoạt động hoàn toàn offline, cho phép người dùng nói và chuyển thành văn bản ngay trên thiết bị mà không cần kết nối Internet.
Dựa trên mô hình AI Gemma, hệ thống có thể hiển thị nội dung theo thời gian thực và tự động loại bỏ các từ đệm như “um”, “ah” để tạo ra văn bản mạch lạc hơn.
Không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, ứng dụng còn có thể tóm tắt nội dung, chỉnh sửa văn phong và thay đổi độ dài đoạn văn theo nhu cầu người dùng.
Khi kích hoạt chế độ đám mây, công nghệ Gemini sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng xử lý, trong khi chế độ nội bộ vẫn đảm bảo quyền riêng tư.
Google cũng cho phép cá nhân hóa trải nghiệm bằng cách bổ sung từ vựng riêng, giúp nhận diện chính xác hơn các thuật ngữ chuyên ngành hoặc tên riêng.
Ứng dụng còn lưu lại toàn bộ lịch sử, hỗ trợ tìm kiếm nhanh và cung cấp các thống kê như tốc độ nói hay số lượng từ đã ghi nhận.
Dù hiện mới có trên iOS, Edge Eloquent được kỳ vọng sớm xuất hiện trên Android và có thể thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với smartphone trong tương lai.
#Google AI #giọng nói #chuyển văn bản #ứng dụng iOS #AI

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT