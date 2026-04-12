1 triệu vệ tinh AI đe dọa Trái Đất quá tải năng lượng

1 triệu vệ tinh AI đe dọa Trái Đất quá tải năng lượng

Làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu ngoài không gian đang bùng nổ khi AI “ngốn điện” quá lớn, buộc các ông lớn công nghệ tìm cách đưa siêu máy tính lên quỹ đạo.

Thiên Trang (TH)
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang đẩy hạ tầng công nghệ toàn cầu đến giới hạn, khiến hàng nghìn trung tâm dữ liệu trên mặt đất rơi vào tình trạng quá tải.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang đẩy hạ tầng công nghệ toàn cầu đến giới hạn, khiến hàng nghìn trung tâm dữ liệu trên mặt đất rơi vào tình trạng quá tải.
Trước áp lực này, các công ty như Blue Origin và SpaceX đã đề xuất kế hoạch đưa hàng chục nghìn đến hàng triệu vệ tinh mang theo siêu máy tính lên quỹ đạo.
Trước áp lực này, các công ty như Blue Origin và SpaceX đã đề xuất kế hoạch đưa hàng chục nghìn đến hàng triệu vệ tinh mang theo siêu máy tính lên quỹ đạo.
Ý tưởng “trung tâm dữ liệu vũ trụ” cho phép tận dụng năng lượng Mặt Trời liên tục 24/7 để xử lý dữ liệu AI, sau đó truyền kết quả về Trái Đất.
Ý tưởng “trung tâm dữ liệu vũ trụ” cho phép tận dụng năng lượng Mặt Trời liên tục 24/7 để xử lý dữ liệu AI, sau đó truyền kết quả về Trái Đất.
Theo International Energy Agency, điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể tăng gấp đôi vào năm 2030, cho thấy áp lực năng lượng ngày càng nghiêm trọng.
Theo International Energy Agency, điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể tăng gấp đôi vào năm 2030, cho thấy áp lực năng lượng ngày càng nghiêm trọng.
Tại Mỹ, hơn 5.400 trung tâm dữ liệu đang hoạt động cũng vấp phải làn sóng phản đối từ người dân do tiếng ồn và chi phí điện tăng cao.
Tại Mỹ, hơn 5.400 trung tâm dữ liệu đang hoạt động cũng vấp phải làn sóng phản đối từ người dân do tiếng ồn và chi phí điện tăng cao.
Điều này buộc các “ông lớn” như Google, Microsoft hay OpenAI phải cam kết tự chi trả chi phí điện năng cho hệ thống của mình.
Điều này buộc các “ông lớn” như Google, Microsoft hay OpenAI phải cam kết tự chi trả chi phí điện năng cho hệ thống của mình.
Tuy nhiên, việc đưa siêu máy tính lên không gian đối mặt hàng loạt thách thức như bức xạ cao, khó tản nhiệt và độ trễ trong truyền dữ liệu.
Tuy nhiên, việc đưa siêu máy tính lên không gian đối mặt hàng loạt thách thức như bức xạ cao, khó tản nhiệt và độ trễ trong truyền dữ liệu.
Dù còn nhiều rào cản, cuộc đua xây dựng “đế chế AI ngoài vũ trụ” đang nóng lên, mở ra tương lai nơi hàng triệu cỗ máy bay trên đầu và đặt ra câu hỏi lớn về áp lực mới lên Trái Đất.
Dù còn nhiều rào cản, cuộc đua xây dựng “đế chế AI ngoài vũ trụ” đang nóng lên, mở ra tương lai nơi hàng triệu cỗ máy bay trên đầu và đặt ra câu hỏi lớn về áp lực mới lên Trái Đất.
Thiên Trang (TH)
