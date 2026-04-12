Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dyson Spot+Scrub AI: Robot lau nhà “biết suy nghĩ”

Số hóa - Xe

Dyson ra mắt Spot+Scrub AI tại Việt Nam với khả năng tự phát hiện, xử lý và kiểm tra lại vết bẩn bằng AI, mở ra thế hệ robot dọn dẹp thông minh mới.

Thiên Trang (TH)
Dyson vừa chính thức giới thiệu mẫu robot hút bụi lau nhà Spot+Scrub AI tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thiết bị gia dụng thông minh. (Ảnh: Genk)
Không chỉ dừng lại ở chức năng làm sạch cơ bản, thiết bị này được phát triển như một hệ thống khép kín có khả năng phát hiện, xử lý và kiểm tra lại vết bẩn một cách chủ động.(Ảnh: Genk)
Điểm nổi bật của Spot+Scrub AI nằm ở hệ thống camera tích hợp AI kết hợp ánh sáng xanh, giúp nhận diện bụi mịn và các vết bẩn khó thấy mà mắt thường dễ bỏ qua.(Ảnh: Genk)
Thay vì chỉ di chuyển một lần qua bề mặt, robot vận hành theo chu trình ba bước gồm phát hiện, làm sạch và đánh giá lại, tự động lặp lại nếu kết quả chưa đạt yêu cầu.(Ảnh: Genk)
Bên cạnh đó, thiết bị còn có khả năng nhận diện gần 200 loại vật thể trong gia đình như dây cáp, tất hay đồ vật nhỏ, từ đó tối ưu lộ trình và hạn chế va chạm khi hoạt động.(Ảnh: Genk)
Thông qua ứng dụng MyDyson, người dùng có thể điều khiển robot, thiết lập chế độ làm sạch theo điểm và theo dõi bản đồ dọn dẹp chi tiết sau mỗi lần vận hành.(Ảnh: Genk)
Ở khía cạnh phần cứng, robot kết hợp hút bụi và lau sàn trong cùng một hệ thống với đầu lăn microfibre tự làm sạch bằng nước nóng, đảm bảo bề mặt luôn được xử lý bằng nước sạch.(Ảnh: Genk)
Với mức giá khoảng 35,99 triệu đồng tại Việt Nam, Spot+Scrub AI cho thấy tham vọng của Dyson trong việc biến robot hút bụi lau nhà thành một hệ thống thông minh có khả năng “tự quyết định” thay vì chỉ hoạt động theo lập trình cố định.(Ảnh: Genk)
#Dyson #robot lau nhà #AI #Spot+Scrub #gia dụng thông minh #dọn dẹp tự động

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT