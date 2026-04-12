Thiếu máy biến thế, Mỹ hoãn loạt dự án AI tỷ USD

Thiếu máy biến thế, Mỹ hoãn loạt dự án AI tỷ USD

Hàng trăm tỷ USD đổ vào AI nhưng nhiều trung tâm dữ liệu Mỹ bị đình trệ chỉ vì thiếu linh kiện điện từ Trung Quốc, hé lộ điểm nghẽn bất ngờ.

Thiên Trang (TH)
Một nghịch lý đang diễn ra tại Mỹ khi hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft sẵn sàng chi hơn 650 tỷ USD trong năm 2026 để mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, nhưng gần một nửa dự án trung tâm dữ liệu vẫn bị trì hoãn do thiếu các linh kiện điện tưởng chừng “phụ trợ”.
Một nghịch lý đang diễn ra tại Mỹ khi hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft sẵn sàng chi hơn 650 tỷ USD trong năm 2026 để mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, nhưng gần một nửa dự án trung tâm dữ liệu vẫn bị trì hoãn do thiếu các linh kiện điện tưởng chừng “phụ trợ”.
Theo báo cáo của Bloomberg, khoảng 12 GW công suất trung tâm dữ liệu dự kiến triển khai tại Mỹ trong năm 2026, nhưng hiện chỉ có khoảng 1/3 đang được xây dựng, cho thấy sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc hiện thực hóa tham vọng AI dù nguồn vốn không hề thiếu.
Theo báo cáo của Bloomberg, khoảng 12 GW công suất trung tâm dữ liệu dự kiến triển khai tại Mỹ trong năm 2026, nhưng hiện chỉ có khoảng 1/3 đang được xây dựng, cho thấy sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc hiện thực hóa tham vọng AI dù nguồn vốn không hề thiếu.
Nguyên nhân chính không nằm ở chip hay máy chủ mà đến từ các thiết bị như máy biến thế, pin và hệ thống đóng cắt điện – những thành phần chỉ chiếm chưa đến 10% chi phí nhưng lại đóng vai trò sống còn trong việc cấp điện và vận hành toàn bộ trung tâm dữ liệu.
Nguyên nhân chính không nằm ở chip hay máy chủ mà đến từ các thiết bị như máy biến thế, pin và hệ thống đóng cắt điện – những thành phần chỉ chiếm chưa đến 10% chi phí nhưng lại đóng vai trò sống còn trong việc cấp điện và vận hành toàn bộ trung tâm dữ liệu.
Tình trạng thiếu hụt đặc biệt nghiêm trọng với máy biến thế công suất cao khi thời gian chờ giao hàng đã kéo dài từ mức 24–30 tháng trước năm 2020 lên tới 5 năm hiện nay, trong khi chu kỳ triển khai trung tâm dữ liệu AI chỉ khoảng 18 tháng, tạo ra khoảng cách gần như không thể lấp đầy.
Tình trạng thiếu hụt đặc biệt nghiêm trọng với máy biến thế công suất cao khi thời gian chờ giao hàng đã kéo dài từ mức 24–30 tháng trước năm 2020 lên tới 5 năm hiện nay, trong khi chu kỳ triển khai trung tâm dữ liệu AI chỉ khoảng 18 tháng, tạo ra khoảng cách gần như không thể lấp đầy.
Để giải quyết bài toán này, các công ty Mỹ buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu, trong đó Trung Quốc nổi lên như nhà cung cấp chủ lực khi số lượng máy biến áp nhập khẩu từ nước này tăng từ dưới 1.500 chiếc năm 2022 lên hơn 8.000 chiếc vào năm 2025, phản ánh sự lệ thuộc ngày càng rõ rệt.
Để giải quyết bài toán này, các công ty Mỹ buộc phải phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu, trong đó Trung Quốc nổi lên như nhà cung cấp chủ lực khi số lượng máy biến áp nhập khẩu từ nước này tăng từ dưới 1.500 chiếc năm 2022 lên hơn 8.000 chiếc vào năm 2025, phản ánh sự lệ thuộc ngày càng rõ rệt.
Không chỉ máy biến thế, Trung Quốc còn chiếm hơn 40% lượng pin nhập khẩu của Mỹ và gần 30% thị phần trong các thiết bị đóng cắt điện, khiến chuỗi cung ứng hạ tầng năng lượng của Mỹ trở nên dễ tổn thương trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng căng thẳng.
Không chỉ máy biến thế, Trung Quốc còn chiếm hơn 40% lượng pin nhập khẩu của Mỹ và gần 30% thị phần trong các thiết bị đóng cắt điện, khiến chuỗi cung ứng hạ tầng năng lượng của Mỹ trở nên dễ tổn thương trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng căng thẳng.
Điều này đặt các doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan khi chính sách thương mại “Nước Mỹ trước tiên” của Donald Trump khuyến khích hạn chế nhập khẩu, nhưng thực tế sản xuất trong nước chưa đủ năng lực để thay thế nguồn cung từ Trung Quốc trong ngắn hạn.
Điều này đặt các doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan khi chính sách thương mại “Nước Mỹ trước tiên” của Donald Trump khuyến khích hạn chế nhập khẩu, nhưng thực tế sản xuất trong nước chưa đủ năng lực để thay thế nguồn cung từ Trung Quốc trong ngắn hạn.
Giới chuyên gia cảnh báo nếu không giải quyết được nút thắt về hạ tầng điện, hàng trăm tỷ USD đầu tư vào AI có nguy cơ không thể chuyển hóa thành năng lực thực tế, cho thấy trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, những linh kiện nhỏ bé như máy biến thế lại có thể quyết định thành bại của cả một chiến lược AI quy mô quốc gia.
Giới chuyên gia cảnh báo nếu không giải quyết được nút thắt về hạ tầng điện, hàng trăm tỷ USD đầu tư vào AI có nguy cơ không thể chuyển hóa thành năng lực thực tế, cho thấy trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, những linh kiện nhỏ bé như máy biến thế lại có thể quyết định thành bại của cả một chiến lược AI quy mô quốc gia.
Thiên Trang (TH)
