Cùng lúc phát hiện nhiều bệnh nguy kịch vì không khám sức khỏe định kỳ

Do cuộc sống bận rộn cùng với sự chủ quan, nhiều người thường không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đến khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt. Sự chủ quan này vô tình khiến việc phát hiện bệnh chậm trễ, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh chủ quan chưa từng kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc không đi tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ mà chỉ khi có dấu hiệu bất thường mới đi kiểm tra thì phát hiện bệnh lý nguy hiểm.

Những trường hợp này được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn, thời gian điều trị kéo dài hơn.

Chưa từng đi kiểm tra sức khỏe, khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng

Người bệnh T.N.A sinh năm 1964, trú tại tỉnh Phú Thọ rất ít khi đi kiểm tra sức khỏe. Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau bụng âm ỉ nên đã đến khoa Nội Hô hấp Tiêu hóa – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, kết hợp hình ảnh chụp X-quang phát hiện nốt phổi trái, người bệnh được chẩn đoán: Theo dõi U phổi trái – Viêm dạ dày – Trào ngược dạ dày thực quản độ C.

Hình ảnh phim chụp X-quang của người bệnh T.N.A - Ảnh BVCC

Không tuân thủ tái khám theo hướng dẫn khiến bệnh trầm trọng hơn

Người bệnh C.V.Đ sinh năm 1952, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và thường duy trì thuốc uống và thuốc xịt họng theo đơn cũ mà không tái khám định kỳ. Gần đây, người bệnh xuất hiện các triệu chứng ho kéo dài, tức ngực, khó thở tăng dần nên mới đến bệnh viện kiểm tra.

Tại Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa, sau khi chụp CT ngực và thực hiện các kiểm tra cần thiết, bác sĩ phát hiện tổn thương khối u phổi trái và có tổn thương thứ phát đốt sống ngực. Người bệnh được chẩn đoán: U phổi trái di căn cột sống – đợt cấp COPD.

Hình ảnh phim chụp CT của người bệnh C.V.Đ - Ảnh BVCC

Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh đến khám trong tình trạng đã có biểu hiện nặng, thậm chí phát hiện bệnh lý u ác tính ở giai đoạn muộn. Thực tế này cho thấy thói quen không kiểm tra sức khỏe định kỳ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Qua hai trường hợp trên, có thể thấy sự chủ quan trong việc theo dõi sức khỏe và không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đã khiến người bệnh đối diện với nguy cơ cao. Nếu được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ thuận lợi hơn, chi phí ít hơn và tiên lượng sống tốt hơn rất nhiều.

Đặc biệt, các bệnh lý phổi và đường tiêu hóa thường âm thầm tiến triển, ít triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, người dân cần hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, ít nhất 2–3 lần/năm, để tầm soát và phát hiện sớm những bất thường trong cơ thể.

ThS.BS Lê Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa kiểm tra sức khỏe cho người bệnh Đ -Ảnh BVCC

Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo:

Những người có tiền sử bệnh mạn tính như COPD, viêm tụy, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường… tuyệt đối không nên tự ý bỏ tái khám hoặc tự mua thuốc điều trị.

Người trên 40 tuổi, đặc biệt là nam giới hút thuốc lá lâu năm, cần chú ý khám tầm soát các bệnh lý về tim mạch, rối loạn chuyển hóa, hô hấp và tiêu hóa.

Khi có các dấu hiệu bất thường như ho kéo dài, tức ngực, khó thở, đau bụng, sụt cân nhanh, chán ăn… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm mà còn mang lại sự yên tâm trong cuộc sống. Mỗi người hãy dành thời gian chăm sóc và lắng nghe cơ thể mình, bởi phát hiện sớm – điều trị kịp thời chính là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

ThS.BS Lê Thị Hồng Nhung (Phó Trưởng khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)