Cung cấp suất ăn tại Trường Tiểu học Tân Quy: Chỉ định thầu "đặc biệt" cho Sago Food?

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không qua mạng cho gói thầu suất ăn học đường tại Trường Tiểu học Tân Quy đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận...

Trong bối cảnh an toàn thực phẩm học đường đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh và xã hội, việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú đòi hỏi sự minh bạch và khắt khe tuyệt đối. Tuy nhiên, gói thầu IB2500506982-00 tại Trường Tiểu học Tân Quy lại chọn một lối đi riêng: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (LCNTTTHĐB).

Quyết định phê duyệt thần tốc?

Dựa trên các tài liệu pháp lý được cung cấp, lộ trình triển khai gói thầu "Cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú tại Trường Tiểu học Tân Quy năm học 2025-2026" diễn ra rất nhanh chóng. Ngày 03/11/2025, Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tuấn đã ký Quyết định số 135/QĐ-THTQ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Chỉ 4 ngày sau đó, vào ngày 07/11/2025, cũng chính Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tuấn đã ký Quyết định số 140/QĐ-THTQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) không qua mạng cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH TM An Phước Thắng SG (thường được biết đến với thương hiệu Sago Food).

Nguồn MSC

Theo hồ sơ, giá gói thầu và giá trúng thầu được xác định là 4.372.200.000 đồng (Bốn tỷ ba trăm bảy mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng). Đáng chú ý, hình thức thực hiện hợp đồng là đơn giá cố định với thời gian thực hiện xuyên suốt năm học 2025-2026.

Năng lực nhà thầu: "Gương mặt thân quen"

Công ty TNHH TM An Phước Thắng SG (MST: 0317136881), có trụ sở tại Xã Hiệp Phước, TP HCM. Đây là doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Thắng làm đại diện pháp luật (chủ doanh nghiệp). Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM. Cụ thể, Sago Food đã tham gia 25 gói thầu, trúng 24 gói và chỉ trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này đạt hơn 35.845.890.000 đồng.

Riêng tại Trường Tiểu học Tân Quy, đơn vị này dường như là đối tác "độc quyền" khi dữ liệu ghi nhận trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu tại đây chỉ là 2,00 nhà thầu, và tỷ lệ tiết kiệm chung của chủ đầu tư ở mức rất thấp, chỉ khoảng 0,73%.

Góc nhìn chuyên gia và tính pháp lý

Việc áp dụng hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" cho một gói thầu cung cấp suất ăn thông dụng khiến giới chuyên môn đặt nhiều dấu hỏi.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt thường chỉ áp dụng cho các gói thầu có tính chất đặc thù mà không thể áp dụng các hình thức khác. Việc áp dụng cho suất ăn học đường cần phải có sự giải trình chặt chẽ về tính cấp thiết hoặc yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật mà các nhà thầu khác trên thị trường không đáp ứng được.".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Luật số 90/2025/QH15 vừa sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu đã thắt chặt hơn quy trình hậu kiểm. Dù Quyết định 140/QĐ-THTQ căn cứ vào các luật mới nhất, nhưng trách nhiệm của người đứng đầu - cụ thể là Hiệu trưởng Trường TH Tân Quy - là rất lớn nếu quá trình lựa chọn không đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế theo đúng tinh thần của Luật 22/2023/QH15".

Lùm xùm thực phẩm bẩn: Hồi chuông cảnh báo

Một dữ liệu đáng lo ngại khác là văn bản từ Sở GD&ĐT TP HCM (ngày 29/01) yêu cầu các trường dừng sử dụng sản phẩm của Sago Food do nghi vấn thực phẩm bẩn vào trường học. Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT nhấn mạnh: "Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học của mình".

UBND xã Hiệp Phước (nơi đặt trụ sở Sago Food) cũng xác nhận đã kiểm tra đơn vị này 3 lần và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Việc Trường Tiểu học Tân Quy tiếp tục phê duyệt gói thầu trị giá hơn 4,3 tỷ đồng cho đơn vị đang trong tầm ngắm thanh tra về an toàn thực phẩm là một quyết định cần được xem xét kỹ lưỡng về mặt trách nhiệm quản lý.

Bài viết này cung cấp thông tin khách quan từ các văn bản pháp lý và dữ liệu đấu thầu công khai, không nhằm mục đích quy kết sai phạm khi chưa có kết luận từ cơ quan thanh tra. Tuy nhiên, sự an toàn của hàng nghìn học sinh bán trú phải luôn được đặt lên trên hết, thay vì những quy trình lựa chọn nhà thầu "đặc biệt" đầy bí ẩn.