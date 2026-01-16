Hà Nội

Sống Khỏe

Cục Quản lý Dược thu hồi hơn 100 sản phẩm mỹ phẩm của KIN Việt Nam

Hơn 100 sản phẩm mỹ phẩm của KIN Việt Nam bị thu hồi do không còn nhu cầu kinh doanh.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 34/QĐ-QLD ngày 13/01/2026 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Cổ phần KIN Việt Nam.

Cụ thể, thu hồi 102 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần KIN Việt Nam, địa chỉ số 99 Đại Thắng, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (cũ), thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vì không còn nhu cầu kinh doanh đối với các sản phẩm mỹ phẩm nằm trong danh mục đề nghị thu hồi.

1-4879.jpg
Quyết định thu hồi của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty Cổ phần KIN Việt Nam và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Danh mục kèm theo Quyết định số 34/QĐ-QLD liệt kê chi tiết 102 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố. Toàn bộ các sản phẩm này đều do nhà sản xuất KIN COSMETICS S.A. (địa chỉ: Pol. Ind. Bujonis, Parcelas 7-9, 17220 - S. Feliu de Guíxols, Gerona, Tây Ban Nha) sản xuất. Các sản phẩm bị thu hồi chủ yếu thuộc nhóm chăm sóc và làm đẹp tóc.

Danh sách các sản phẩm của KIN Việt Nam bị thu hồi phiếu công bố.

Nhóm sản phẩm thuốc nhuộm tóc: Đa dạng các dòng sản phẩm như KINCREM COLOR CRK+V VEGAN FORMULA (với nhiều mã màu khác nhau), KIN CANDY COLORS (màu nhuộm thời trang), KINESSENCES COLOR.

Sản phẩm hỗ trợ nhuộm và uốn: Các loại kem kích hoạt (Developer), kem trợ nhuộm (Active Cream Oxidant) với các nồng độ khác nhau và dung dịch trung hòa uốn tóc (Neutralizing Lotion).

Sản phẩm chăm sóc tóc: Bao gồm dầu gội (Shampoo), mặt nạ ủ tóc (Mask), tinh dầu dưỡng tóc (Oil/Elixir), kem tạo kiểu (Styling Cream/Paste) thuộc các dòng KINACTIF, KINESSENCES, KINSTYLE.

Hơn 100 mỹ phẩm KIN Việt Nam bị xóa tên khỏi thị trường - Ảnh minh họa/nguồn 1thegioi.vn

Việc thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố này đồng nghĩa với việc các sản phẩm trong danh mục sẽ chấm dứt lưu hành dưới số đăng ký cũ theo quy định hiện hành của Cục Quản lý Dược.

Dù là động thái rút lui mang tính tự nguyện, việc hơn 100 sản phẩm cùng lúc biến mất khỏi thị trường vẫn tạo ra một khoảng trống đáng kể trên các kệ hàng, đồng thời gây không ít hoang mang cho người tiêu dùng.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của sản phẩm, lựa chọn mua sắm tại các đại lý, cửa hàng uy tín để bảo đảm quyền lợi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm đang có nhiều biến động.

