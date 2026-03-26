Cục A03 chúc mừng VUSTA nhân kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 – 26/3/2026), đoàn công tác của Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03), thuộc Bộ Công an, đã đến thăm và chúc mừng Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Cục A03 đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, hội viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), ghi nhận những đóng góp và vai trò của tổ chức trong suốt 43 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp, gắn bó trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đại diện VUSTA, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch đã thay mặt lãnh đạo VUSTA trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Cục A03, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, thể hiện sự quan tâm, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp trong thời gian tới.