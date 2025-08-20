Cửa Tùng điểm đến lý tưởng cho chuyến cắm trại cuối tuần

Không resort sang trọng, Cửa Tùng thu hút du khách với trải nghiệm cắm trại bên sóng, vừa tiết kiệm, vừa đem lại sự bình yên và nhiều kỷ niệm đẹp.

Nếu một ngày du khách muốn trốn khỏi nhịp sống hối hả, hãy thử về với biển Cửa Tùng (Quảng Trị) – nơi không có những resort sang trọng, không xô bồ đông đúc, chỉ còn cát trắng, sóng xanh và khoảng trời thênh thang.

Vẻ đẹp hoang sơ của biển Cửa Tùng. Ảnh VnTrip

Một đêm cắm trại ở đây sẽ mang đến cho du khách cảm giác thanh bình hiếm có: lắng nghe sóng biển rì rào, ngước nhìn bầu trời đầy sao và thức dậy trong ánh bình minh rực rỡ ngay trên bờ cát.

Vì sao Cửa Tùng “ghi điểm” trong lòng du khách?

Không ồn ào, đông đúc như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, Cửa Tùng mang một vẻ đẹp rất riêng – mộc mạc, hoang sơ nhưng vẫn đầy lãng mạn.

Nơi đây có biển xanh, cát trắng, trời trong. Bờ cát mịn trải dài, nước biển trong veo lấp lánh dưới ánh nắng. Đặc biệt, khoảnh khắc hoàng hôn ở Cửa Tùng khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người, khi cả không gian được nhuộm bởi sắc cam hồng rực rỡ.

Về đêm, bãi biển khoác lên mình vẻ yên tĩnh hiếm có. Âm thanh duy nhất là tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ, tạo nên bản nhạc tự nhiên đưa tâm hồn bạn vào trạng thái thư thái, quên đi mọi mệt mỏi thường ngày.

Ảnh Vntravel

Điều đặc biệt hơn cả là trải nghiệm cắm trại nơi đây vừa độc đáo vừa tiết kiệm. Không cần đến resort sang trọng, chỉ với một chiếc lều nhỏ, túi ngủ và vài vật dụng cơ bản, bạn đã có thể tận hưởng một kỳ nghỉ khó quên ngay bên bờ biển.

Cần chuẩn bị gì cho chuyến cắm trại?

Để có một đêm trọn vẹn bên biển Cửa Tùng, khâu chuẩn bị là vô cùng quan trọng. Du khác nên mang theo đầy đủ những vật dụng thiết yếu như lều trại, túi ngủ, đèn pin, dao đa năng, sạc dự phòng và một bộ sơ cứu cơ bản để đảm bảo an toàn và tiện lợi.

Về ẩm thực, đừng quên ghé qua chợ địa phương để chọn mua hải sản tươi sống như tôm, cá, mực rồi cùng bạn bè tổ chức một bữa tiệc BBQ ngay trên bãi cát, kèm theo than, vỉ nướng và một chút đồ uống yêu thích để buổi tối thêm ấm cúng.

Ngoài ra, du khách cũng cần lưu ý rằng thời điểm lý tưởng nhất để cắm trại ở Cửa Tùng là từ tháng 4 đến tháng 9, khi thời tiết nắng đẹp, biển lặng và ít mưa bão. Trước khi lên đường, hãy kiểm tra dự báo thời tiết và nhớ mang theo túi đựng rác để giữ bãi biển luôn sạch sẽ.

Trải nghiệm đáng nhớ khi cắm trại ở Cửa Tùng

Cắm trại ở Cửa Tùng không chỉ đơn giản là dựng lều và ngủ qua đêm, mà còn mở ra nhiều trải nghiệm khó quên. Buổi tối, du khách có thể cùng bạn bè quây quần bên bếp lửa hồng, nướng những con tôm, mực, cá tươi rói vừa mua ở chợ, để rồi tiếng cười vang hòa cùng hương thơm hải sản và tiếng sóng biển tạo nên một đêm khó quên dưới bầu trời đầy sao.

Cắm trại, lặng yên nghe tiếng sóng bên bờ biển. Ảnh Sovabatravel

Sáng sớm hôm sau, hãy dậy thật sớm để đón bình minh – khi mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, dát vàng cả mặt biển lấp lánh, mang đến một khung cảnh vừa tráng lệ vừa yên bình. Sau đó, du khách có thể thoải mái hòa mình vào làn nước trong xanh, thử vận may với vài cần câu hoặc thong thả dạo bước chân trần trên bãi cát, nhặt những vỏ ốc nhỏ xinh mang về làm kỷ niệm.

Một đêm ngủ bên sóng biển, một bữa tiệc nhỏ bên lửa trại và giây phút ngắm bình minh tuyệt đẹp – tất cả tạo nên chuyến đi đầy cảm xúc. Cắm trại ở Cửa Tùng không chỉ là du lịch, mà còn là hành trình tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Nếu du khách đang cần một chốn để “reset” lại năng lượng, thì biển Cửa Tùng chính là điểm đến lý tưởng. Ở nơi ấy, mỗi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm, để khi trở về bạn mang theo cả sự thư thái và bình yên mà lâu nay mình vẫn kiếm tìm.