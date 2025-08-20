Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Cửa Tùng điểm đến lý tưởng cho chuyến cắm trại cuối tuần

Không resort sang trọng, Cửa Tùng thu hút du khách với trải nghiệm cắm trại bên sóng, vừa tiết kiệm, vừa đem lại sự bình yên và nhiều kỷ niệm đẹp.

Vân Giang

Nếu một ngày du khách muốn trốn khỏi nhịp sống hối hả, hãy thử về với biển Cửa Tùng (Quảng Trị) – nơi không có những resort sang trọng, không xô bồ đông đúc, chỉ còn cát trắng, sóng xanh và khoảng trời thênh thang.

cua-tung.jpg
Vẻ đẹp hoang sơ của biển Cửa Tùng. Ảnh VnTrip

Một đêm cắm trại ở đây sẽ mang đến cho du khách cảm giác thanh bình hiếm có: lắng nghe sóng biển rì rào, ngước nhìn bầu trời đầy sao và thức dậy trong ánh bình minh rực rỡ ngay trên bờ cát.

Vì sao Cửa Tùng “ghi điểm” trong lòng du khách?

Không ồn ào, đông đúc như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, Cửa Tùng mang một vẻ đẹp rất riêng – mộc mạc, hoang sơ nhưng vẫn đầy lãng mạn.

Nơi đây có biển xanh, cát trắng, trời trong. Bờ cát mịn trải dài, nước biển trong veo lấp lánh dưới ánh nắng. Đặc biệt, khoảnh khắc hoàng hôn ở Cửa Tùng khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người, khi cả không gian được nhuộm bởi sắc cam hồng rực rỡ.

Về đêm, bãi biển khoác lên mình vẻ yên tĩnh hiếm có. Âm thanh duy nhất là tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ, tạo nên bản nhạc tự nhiên đưa tâm hồn bạn vào trạng thái thư thái, quên đi mọi mệt mỏi thường ngày.

cua-tung1.jpg
Ảnh Vntravel

Điều đặc biệt hơn cả là trải nghiệm cắm trại nơi đây vừa độc đáo vừa tiết kiệm. Không cần đến resort sang trọng, chỉ với một chiếc lều nhỏ, túi ngủ và vài vật dụng cơ bản, bạn đã có thể tận hưởng một kỳ nghỉ khó quên ngay bên bờ biển.

Cần chuẩn bị gì cho chuyến cắm trại?

Để có một đêm trọn vẹn bên biển Cửa Tùng, khâu chuẩn bị là vô cùng quan trọng. Du khác nên mang theo đầy đủ những vật dụng thiết yếu như lều trại, túi ngủ, đèn pin, dao đa năng, sạc dự phòng và một bộ sơ cứu cơ bản để đảm bảo an toàn và tiện lợi.

Về ẩm thực, đừng quên ghé qua chợ địa phương để chọn mua hải sản tươi sống như tôm, cá, mực rồi cùng bạn bè tổ chức một bữa tiệc BBQ ngay trên bãi cát, kèm theo than, vỉ nướng và một chút đồ uống yêu thích để buổi tối thêm ấm cúng.

Ngoài ra, du khách cũng cần lưu ý rằng thời điểm lý tưởng nhất để cắm trại ở Cửa Tùng là từ tháng 4 đến tháng 9, khi thời tiết nắng đẹp, biển lặng và ít mưa bão. Trước khi lên đường, hãy kiểm tra dự báo thời tiết và nhớ mang theo túi đựng rác để giữ bãi biển luôn sạch sẽ.

Trải nghiệm đáng nhớ khi cắm trại ở Cửa Tùng

Cắm trại ở Cửa Tùng không chỉ đơn giản là dựng lều và ngủ qua đêm, mà còn mở ra nhiều trải nghiệm khó quên. Buổi tối, du khách có thể cùng bạn bè quây quần bên bếp lửa hồng, nướng những con tôm, mực, cá tươi rói vừa mua ở chợ, để rồi tiếng cười vang hòa cùng hương thơm hải sản và tiếng sóng biển tạo nên một đêm khó quên dưới bầu trời đầy sao.

cua-tung-8578.jpg
Cắm trại, lặng yên nghe tiếng sóng bên bờ biển. Ảnh Sovabatravel

Sáng sớm hôm sau, hãy dậy thật sớm để đón bình minh – khi mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, dát vàng cả mặt biển lấp lánh, mang đến một khung cảnh vừa tráng lệ vừa yên bình. Sau đó, du khách có thể thoải mái hòa mình vào làn nước trong xanh, thử vận may với vài cần câu hoặc thong thả dạo bước chân trần trên bãi cát, nhặt những vỏ ốc nhỏ xinh mang về làm kỷ niệm.

Một đêm ngủ bên sóng biển, một bữa tiệc nhỏ bên lửa trại và giây phút ngắm bình minh tuyệt đẹp – tất cả tạo nên chuyến đi đầy cảm xúc. Cắm trại ở Cửa Tùng không chỉ là du lịch, mà còn là hành trình tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Nếu du khách đang cần một chốn để “reset” lại năng lượng, thì biển Cửa Tùng chính là điểm đến lý tưởng. Ở nơi ấy, mỗi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm, để khi trở về bạn mang theo cả sự thư thái và bình yên mà lâu nay mình vẫn kiếm tìm.

#du lịch Cửa Tùng #cắm trại biển Quảng Trị #trải nghiệm cắm trại bình yên #bãi biển Cửa Tùng #ăn hải sản tươi sống #ngắm bình minh biển

Bài liên quan

Du lịch

Có gì ở bãi tắm đôi khiến du khách mê mẩn gọi là "Maldives Việt Nam"?

Bãi tắm đôi Hòn Nội hút du khách với dải cát trắng chia đôi mặt biển, tạo hai làn nước khác nhiệt độ cùng cảnh sắc hoang sơ, đẹp như tranh vẽ.

Sở hữu dải cát trắng tinh khôi chia đôi làn nước biển xanh biếc, bãi tắm đôi Hòn Nội – còn gọi là bãi đôi Đảo Yến – được ví như một hiện tượng kỳ thú giữa đại dương Khánh Hòa. Không chỉ độc đáo bởi vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, nơi đây còn là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích trải nghiệm biển đảo hoang sơ, thanh bình.

hon-noi2.jpg
Ảnh MIA
Xem chi tiết

Du lịch

Gợi ý 4 điểm cắm trại mùa hè lý tưởng ở Phan Thiết cho người yêu thiên nhiên

Phan Thiết hút hồn giới trẻ mê xê dịch với 4 điểm cắm trại đẹp, hoang sơ, lý tưởng để đón bình minh, đốt lửa trại và tận hưởng trọn vẹn mùa hè giữa thiên nhiên.

Cách TP.HCM khoảng 210 km, Phan Thiết là điểm đến nổi bật với biển xanh, cát trắng và khí hậu quanh năm nắng ấm – rất lý tưởng cho chuyến cắm trại ngắn ngày. Dù không có sân bay, thành phố biển này vẫn thu hút du khách nhờ hành trình thuận tiện bằng xe khách, tàu hỏa hoặc ô tô cá nhân (chỉ mất 3,5 giờ di chuyển qua cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết).

ef10ae6215b39cedc5a2.jpg
Ảnh MIA
Xem chi tiết

Du lịch

Vì sao đảo Hải Tặc hoang sơ vẫn “gây nghiện” dân du lịch bụi?

Đảo Hải Tặc hoang sơ, biển êm quanh năm, là điểm đến hút du khách ưa khám phá nhờ vẻ đẹp mộc mạc, giá cả bình dân và trải nghiệm lênh đênh độc đáo.

dao-hai-tac5.jpg
Nằm cách đất liền khoảng 30 km, quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang từng là nỗi ám ảnh của các thương thuyền xa xưa. Nhưng ngày nay, chính vùng biển mang cái tên kỳ lạ này lại trở thành một trong những điểm đến “ẩn mình” thu hút những du khách yêu thích khám phá, hoang sơ và trải nghiệm khác biệt. Ảnh Travelvietnam
dao-hai-tac2.jpg
Không ồn ào, náo nhiệt như Phú Quốc hay Nam Du, đảo Hải Tặc bình yên với làn nước trong xanh, bờ cát trắng trải dài và rừng cây nguyên sinh phủ kín lối đi. Hệ sinh thái biển nơi đây vẫn còn giữ được nét nguyên bản với san hô, cá mú, cá hồng và cả những đàn nhum biển chen chúc ẩn nấp dưới đá. Ảnh Travelvietnam
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới