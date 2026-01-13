Hà Nội

Chính trị

Cử tri MTTQ Việt Nam nhất trí giới thiệu 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Bà Bùi Thị Minh Hoài cùng 4 người khác được cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thiên Tuấn

Sáng 13/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-102038.png

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông/bà: Bùi Thị Minh Hoài, Hà Thị Nga, Nguyễn Thái Học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; nhất trí giới thiệu các ông/bà: Vũ Văn Tiến, Nguyễn Quỳnh Liên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

