Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cụ ông 72 tuổi gây bão mạng xã hội nhờ đam mê game gacha

Số hóa

Cụ ông 72 tuổi gây bão mạng xã hội nhờ đam mê game gacha

Một cụ ông Nhật Bản 72 tuổi bất ngờ nổi tiếng khi thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với game gacha Umamusume, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Thiên Trang (TH)
Trong thế giới game gacha vốn gắn liền với giới trẻ, sự xuất hiện của cụ ông 72 tuổi người Nhật đã trở thành hiện tượng lạ.
Trong thế giới game gacha vốn gắn liền với giới trẻ, sự xuất hiện của cụ ông 72 tuổi người Nhật đã trở thành hiện tượng lạ.
Ông có biệt danh Matchan, nhanh chóng nổi tiếng nhờ các video chia sẻ tình yêu với tựa game Umamusume.
Ông có biệt danh Matchan, nhanh chóng nổi tiếng nhờ các video chia sẻ tình yêu với tựa game Umamusume.
Không chỉ chơi game, ông còn vẽ tay các nhân vật Uma Musume và kể lại câu chuyện về những chú ngựa đua huyền thoại.
Không chỉ chơi game, ông còn vẽ tay các nhân vật Uma Musume và kể lại câu chuyện về những chú ngựa đua huyền thoại.
Sự am hiểu sâu sắc cùng khả năng “nhận mặt đặt tên” khiến ông được cộng đồng mạng nể phục.
Sự am hiểu sâu sắc cùng khả năng “nhận mặt đặt tên” khiến ông được cộng đồng mạng nể phục.
Nhiều video cũ của ông bất ngờ “hồi sinh”, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.
Nhiều video cũ của ông bất ngờ “hồi sinh”, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.
Một số video đã được thêm phụ đề tiếng Anh, giúp ông nổi tiếng cả với fan phương Tây.
Một số video đã được thêm phụ đề tiếng Anh, giúp ông nổi tiếng cả với fan phương Tây.
Điều đặc biệt, có những phác thảo nhân vật của ông lại rất giống với thiết kế chính thức trong game.
Điều đặc biệt, có những phác thảo nhân vật của ông lại rất giống với thiết kế chính thức trong game.
Matchan đã chứng minh đam mê không phân biệt tuổi tác, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho cộng đồng game thủ. (Ảnh: GamerBraves)
Matchan đã chứng minh đam mê không phân biệt tuổi tác, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho cộng đồng game thủ. (Ảnh: GamerBraves)
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#game gacha #Umamusume #cụ ông Nhật Bản #đam mê game #truyền cảm hứng #vẽ tay nhân vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT