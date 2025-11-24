Hà Nội

Cụ bà nuốt khó, khàn tiếng sống chung với bướu giáp khổng lồ suốt 5 năm

Khi xuất hiện triệu chứng như nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài hoặc sờ thấy khối bất thường ở cổ, người dân cần thăm khám sớm.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa phẫu thuật thành công loại bỏ khối bướu giáp khổng lồ kích thước 9 cm, cho bệnh nhân N.T.G (77 tuổi, ngụ Tây Ninh), giúp bà chấm dứt tình trạng nuốt vướng và khàn giọng kéo dài suốt 5 năm do bướu giáp ở cổ.

Bệnh nhân N.T.G phát hiện khối u ở cổ hơn 5 năm trước. Bà thăm khám và được chẩn đoán bướu giáp lành tính. Do bướu không gây đau hay ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, bà quyết định không điều trị.

Theo thời gian, bướu to dần, chèn ép khiến bà nuốt vướng, khàn giọng, gặp khó khăn khi ăn uống và giao tiếp. Gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám.

Kết quả chụp CT vùng cổ ghi nhận bà G. có bướu giáp đa nhân hai thùy kích thước lớn, trong đó thùy trái lên đến 9 cm, khối bướu lộ rõ ra ngoài.

cu-ba-song-chung-voi-buou-giap-khong-lo-suot-5-na.png
Ê-kíp phẫu thuật bóc tách bướu giáp cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

BS.CKII Huỳnh Kiến Thành, Phó trưởng khoa Ung Bướu, cho biết bướu giáp lớn chèn ép thực quản khiến bệnh nhân nuốt vướng, đồng thời đè lên dây thần kinh thanh quản gây khàn giọng.

Nếu không phẫu thuật, bướu có thể tiếp tục chèn ép đường thở, dẫn đến khó thở. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật bóc tách bướu giáp nhằm loại bỏ nguy cơ biến chứng.

“Bên cạnh tuổi cao, bà G. còn mắc nhiều bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường… Vì vậy, các bác sĩ tim mạch, nội tiết đã phối hợp kiểm soát tốt bệnh lý nội khoa trước khi tiến hành ca mổ”, bác sĩ Thành cho biết.

Hội chẩn liên chuyên khoa thống nhất lựa chọn phương pháp phẫu thuật bằng dao siêu âm. Kỹ thuật này giúp cầm máu tốt, rút ngắn thời gian mổ và mang lại hiệu quả cao.

“So với dao mổ điện, dao siêu âm có ưu điểm cầm máu tốt hơn, giảm nguy cơ chảy máu trong và sau mổ. Phương pháp này cũng giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, hạn chế tổn thương mô xung quanh, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị”, bác sĩ Thành nói.

Sau phẫu thuật, bà G. không còn cảm giác vướng họng, ăn uống và nói chuyện bình thường, tình trạng khàn giọng biến mất. Bệnh nhân sẽ được duy trì dùng hormone tuyến giáp để thay thế lượng nội tiết do tuyến giáp sản xuất, tránh nguy cơ suy giáp.

Khi xuất hiện triệu chứng như nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài hoặc sờ thấy khối bất thường ở cổ, người dân cần thăm khám sớm.

“Với bướu giáp kích thước lớn, việc trì hoãn phẫu thuật có thể dẫn đến chèn ép thực quản, dây thần kinh thanh quản gây khàn giọng, nuốt vướng. Khối bướu quá lớn còn có thể chèn ép đường thở, đe dọa tính mạng”, bác sĩ Thành cảnh báo.

