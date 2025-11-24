Kết hợp nút mạch, đốt sóng cao tần trị u gan xâm lấn

Nam bệnh nhân mắc u gan kích thước 3.5cm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị thành công bằng kỹ thuật nút mạch TACE kết hợp đốt u bằng sóng cao tần (RFA) trong cùng một ca can thiệp.

Đây được xem là những kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn dành cho các trường hợp khối u gan nhỏ, giúp hạn chế những biến chứng của phẫu thuật cắt gan và giảm thiểu chi phí điều trị cho người bệnh.

Ăn uống khó tiêu, vàng mắt, vàng da suốt nhiều năm do viêm gan siêu vi B dẫn đến u gan

Ông T. V. H (58 tuổi, Tây Ninh) phát hiện bị viêm gan siêu vi B cách đây mười năm. Trong vòng mười năm đó, ông thăm khám tại nhiều cơ sở y tế và dùng nhiều loại thuốc điều trị từ thuốc Đông y đến Tây y nhưng bệnh tình vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Thời gian gần đây, các triệu chứng bệnh càng trở nặng như ăn uống khó tiêu, chướng bụng, vàng mắt, vàng da, khiến sức khoẻ của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Được người thân giới thiệu, ông đã đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám với niềm tin nơi đây sẽ giúp ông chữa trị hiệu quả bệnh.

Tiếp nhận người bệnh tại phòng khám Tiêu hóa Gan mật tụy, các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định ông H. siêu âm, chụp CT bụng thì phát hiện có khối u gan kích thước 3.5cm trên nền bệnh viêm gan siêu vi B kèm xơ gan.

Để ngăn chặn khối u lớn dần, ngăn nguy cơ ung thư gan ác tính phát triển, di căn sang các bộ phận khác và gây biến chứng nguy hiểm, triệt tiêu khối u là hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Kết hợp kỹ thuật nút mạch TACE và đốt sóng cao tần (RFA) trong một lần can thiệp điều trị u gan ít xâm lấn - Ảnh BVCC

Thông thường, với khối u gan kích thước nhỏ, phẫu thuật cắt gan là hướng điều trị triệt căn. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật cắt gan, các bác sĩ sẽ cắt phần gan có chứa khối u và một phần mô gan lành.

Vì vậy, trước khi mổ, các bác sĩ phải đánh giá xem phần nhu mô gan còn lại của bệnh nhân có đảm bảo đáp ứng đủ chức năng sau phẫu thuật để duy trì hoạt động sống của cơ thể.

Đối với bệnh nhân H., người bệnh có bệnh lý nền là xơ gan mạn tính do viêm gan siêu vi B khiến chức năng gan suy giảm đáng kể.

Hơn nữa, vị trí khối u của bệnh nhân nằm sát vòng hoành, rất khó khăn khi phẫu thuật vì có thể gây tổn thương các cơ quan lân cận. Với trường hợp này, phẫu thuật cắt gan không thể thực hiện vì phần nhu mô gan lành còn lại sau mổ không đủ đáp ứng chức năng, đẩy người bệnh vào nguy cơ suy gan sau mổ.

Điều này đặt ra yêu cầu phải tìm kiếm một phương pháp điều trị hiệu quả nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng gan.

Phương pháp điều trị hiệu quả bảo tồn tối đa chức năng gan

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định điều trị u gan bằng kỹ thuật ít xâm lấn: Kết hợp can thiệp nút mạch TACE và đốt u gan bằng sóng cao tần (RFA) dưới sự hướng dẫn của siêu âm trong cùng một lần can thiệp.

Ca can thiệp được thực hiện bởi ê-kíp các bác sĩ Đơn vị Can Thiệp Mạch cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ bệnh viện tuyến trên.

Ê - kíp can thiệp TACE - Ảnh BVCC

Thủ thuật này được thực hiện bằng cách chích kim ở động mạch đùi, rồi dùng vi ống thông (dưới 1mm) luồn vào động mạch gan và những nhánh nhỏ của động mạch gan nuôi khối u để bơm chất tắc mạch và hóa chất diệt ung thư vào, thủ thuật được thực hiện dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA.

Đồng thời, ê-kíp phối hợp đốt u gan bằng sóng cao tần (RFA) dưới hướng dẫn của siêu âm để phá hủy tế bào ung thư tại vị trí khối u. Kỹ thuật đốt u gan bằng sóng cao tần được thực hiện dưới hướng dẫn của máy siêu âm cho phép bác sĩ định vị chính xác khối u nhỏ, nhờ đó thực hiện thao tác đúng và an toàn.

BS.CKI Cáp Hữu Hiếu, Đơn vị Can Thiệp Mạch, khoa Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thành viên của ê-kíp can thiệp chia sẻ: “Việc kết hợp kỹ thuật nút mạch TACE và đốt sóng cao tần (RFA) trong cùng một lần can thiệp giúp tăng hiệu quả điều trị, người bệnh không phải trải qua hai lần can thiệp, nhờ đó mà giảm thiểu rủi ro cũng như tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Đặc biệt hơn, nút mạch TACE và đốt sóng cao tần (RFA) là kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, vết sẹo nhỏ, giúp người bệnh hạn chế những biến chứng do phẫu thuật gây ra như: chảy máu nhiều, tắc ruột sau mổ,…”.

Sau ba ngày can thiệp, tổng trạng bệnh nhân H. ổn, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường. Người bệnh được chăm sóc tại khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật Tụy và xuất viện sau vài ngày can thiệp. Bệnh nhân được theo dõi đáp ứng điều trị sau 1 – 2 tháng.

Thành công của ca can thiệp nút mạch TACE kết hợp đốt u gan bằng sóng cao tần (RFA) là những bước đi đầu tiên để triển khai hai thủ thuật cùng lúc trong một thì can thiệp điều trị u gan kỹ thuật cao, ít xâm lấn tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.