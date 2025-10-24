Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Coser Arisa Nguyễn bị AI lợi dụng, fan phẫn nộ vì ảnh giả

Số hóa

Coser Arisa Nguyễn bị AI lợi dụng, fan phẫn nộ vì ảnh giả

Nữ cosplayer Arisa Nguyễn lên tiếng khi hình ảnh bị chỉnh sửa trái phép, biến nỗi bức xúc thành lời cảnh tỉnh về vấn nạn xâm phạm hình ảnh trong thời đại AI.

Thiên Trang (TH)
Cosplayer nổi tiếng Arisa Nguyễn, sở hữu hơn 200.000 người theo dõi, vừa chia sẻ việc bị AI “lột đồ” hình ảnh của mình trên mạng xã hội.
Cosplayer nổi tiếng Arisa Nguyễn, sở hữu hơn 200.000 người theo dõi, vừa chia sẻ việc bị AI “lột đồ” hình ảnh của mình trên mạng xã hội.
Cô cho biết đã phát hiện nhiều tài khoản trên nền tảng X đăng tải ảnh bị chỉnh sửa bằng công nghệ AI, khiến fan phẫn nộ.
Cô cho biết đã phát hiện nhiều tài khoản trên nền tảng X đăng tải ảnh bị chỉnh sửa bằng công nghệ AI, khiến fan phẫn nộ.
Arisa vốn nổi tiếng nhờ phong cách cosplay cá tính, gợi cảm và cách thể hiện tự nhiên, nhưng luôn giữ ranh giới rõ ràng trong nội dung.
Arisa vốn nổi tiếng nhờ phong cách cosplay cá tính, gợi cảm và cách thể hiện tự nhiên, nhưng luôn giữ ranh giới rõ ràng trong nội dung.
Tuy nhiên, sự phát triển của các công cụ AI “deepfake” đã khiến ranh giới đó bị xóa nhòa, biến cô thành nạn nhân ngoài ý muốn.
Tuy nhiên, sự phát triển của các công cụ AI “deepfake” đã khiến ranh giới đó bị xóa nhòa, biến cô thành nạn nhân ngoài ý muốn.
Trên trang cá nhân, Arisa bày tỏ thái độ cứng rắn và dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi tôn trọng quyền hình ảnh cá nhân.
Trên trang cá nhân, Arisa bày tỏ thái độ cứng rắn và dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi tôn trọng quyền hình ảnh cá nhân.
Cô khẳng định đây không chỉ là câu chuyện riêng mà là vấn đề mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải trong kỷ nguyên AI.
Cô khẳng định đây không chỉ là câu chuyện riêng mà là vấn đề mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải trong kỷ nguyên AI.
Nhiều người hâm mộ và cosplayer khác đã bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời chia sẻ lo ngại về sự lan rộng của các công cụ AI xâm phạm quyền riêng tư.
Nhiều người hâm mộ và cosplayer khác đã bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời chia sẻ lo ngại về sự lan rộng của các công cụ AI xâm phạm quyền riêng tư.
Từ nạn nhân của công nghệ, Arisa Nguyễn trở thành tiếng nói mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng hành động để bảo vệ hình ảnh và nhân phẩm trên không gian mạng.
Từ nạn nhân của công nghệ, Arisa Nguyễn trở thành tiếng nói mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng hành động để bảo vệ hình ảnh và nhân phẩm trên không gian mạng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Arisa Nguyễn #AI deepfake #xâm phạm hình ảnh #cosplayer #quyền riêng tư #ảnh giả

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT