Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Việt Trung Ninh Thuận trúng thầu sát giá tại phường Đông Hải

Gói thầu xây lắp hơn 4,2 tỷ đồng tại phường Đông Hải vừa thuộc về Công ty TNHH Việt Trung Ninh Thuận với tỉ lệ tiết kiệm 0,47%.

Đông Anh

Hoạt động đấu thầu đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa nguồn lực ngân sách, đảm bảo tính công khai và minh bạch trong đầu tư công. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương, các gói thầu chỉ có một nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu sát nút đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Gói thầu hơn 4,2 tỷ đồng và tỉ lệ tiết kiệm thấp

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/05/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất phường Đông Hải đã ký Quyết định số 74/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mặt đường nhựa và làm mới hệ thống thoát nước khu vực Đình Tây Giang.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Việt Trung Ninh Thuận (mã số doanh nghiệp: 4500650966) đã được xướng tên trúng thầu với giá 4.253.700.660 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 4.273.701.290 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ đạt vỏn vẹn 20.000.630 đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,47%.

Điều đáng nói, Biên bản mở thầu mã số IB2600167789 cho thấy, dù được thông báo mời thầu rộng rãi qua mạng, nhưng đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Việt Trung Ninh Thuận.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một đơn vị tham dự đang giảm đi tính cạnh tranh giữa các nhà thầu.

z7803053556223-964105e3eea3a4406bcca3b73bee415d.jpg
Quyết định số 74/QĐ-BQLDA ngày 06/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mặt đường nhựa và làm mới hệ thống thoát nước khu vực Đình Tây Giang. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Đi sâu vào phân tích năng lực và lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty TNHH Việt Trung Ninh Thuận (có địa chỉ trụ sở tại số 340A, Đường 21 Tháng 8, Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa), tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 30 gói thầu, trong đó trúng tới 27 gói, chỉ trượt 3 gói.

Tổng giá trị trúng thầu của đơn vị này (bao gồm cả liên danh) đạt 59.383.748.396 đồng. Trong cơ cấu doanh thu từ đấu thầu, có tới 5.112.175.279 đồng đến từ các gói thầu chỉ định thầu.

Góc nhìn chuyên gia và trách nhiệm giải trình

Bình luận về tình trạng này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý rất chặt chẽ nhằm ngăn chặn các hành vi hạn chế cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư đưa ra các tiêu chí quá đặc thù trong hồ sơ mời thầu, sẽ dẫn đến hệ quả là tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức tượng trưng. Việc một nhà thầu duy trì tỉ lệ trúng thầu 90% trong thời gian dài là một chỉ dấu cần được theo dõi đặc biệt về mặt quản lý nhà nước."

Đồng quan điểm, các chuyên gia đấu thầu nhấn mạnh rằng, mục đích của đấu thầu qua mạng là để thu hút tối đa các nguồn lực xã hội tham gia. Nếu tình trạng "độc diễn" diễn ra thường xuyên tại một đơn vị mời thầu như Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất phường Đông Hải, thì vai trò và trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập hồ sơ (Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Phát Đạt) cũng như đơn vị thẩm định (Công ty TNHH Xây dựng ATT Ninh Thuận) cần được xem xét thấu đáo.

TÍNH MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU THẦU

1. Nghĩa vụ công khai thông tin (Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15) Theo quy định, các thông tin phải được đăng tải đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: Thông báo mời thầu (TBMT), Hồ sơ mời thầu (HSMT) và Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT). Việc hệ thống ghi nhận kết quả trúng thầu nhưng thiếu hụt dữ liệu về thông báo mời thầu là dấu hiệu vi phạm nguyên tắc công khai, minh bạch quy định tại Khoản 4 Điều 7 Luật Đấu thầu 2023.

2. Xử lý tình huống chỉ có một nhà thầu tham dự (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) Căn cứ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng mà đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư được phép mở thầu ngay. Tuy nhiên, chủ đầu tư và bên mời thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính phù hợp của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Pháp luật nghiêm cấm việc đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc năng lực kinh nghiệm mang tính "định hướng" nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác (theo Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023).

3. Mục tiêu hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình Luật Đấu thầu 2023 và Thông tư 79/2025/TT-BTC nhấn mạnh: Mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là đảm bảo tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức quá thấp (dưới 1%), chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình về tính hợp lý của giá dự toán và tính cạnh tranh thực chất của gói thầu trước các cơ quan thanh tra và quản lý nhà nước.

4. Chế tài xử lý vi phạm Mọi hành vi thông thầu, gian lận hoặc can thiệp trái pháp luật vào quá trình đấu thầu gây thất thoát ngân sách đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

#Quy trình đấu thầu công khai #Thực trạng cạnh tranh hạn chế #Tiết kiệm ngân sách thấp #Vai trò của nhà thầu độc lập #Trách nhiệm của chủ đầu tư #Minh bạch và trách nhiệm pháp lý

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Khánh Hòa: Công ty Vân Oanh trúng thầu sát giá 0 đồng tại xã Vĩnh Hải

Dự án giao thông tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa vừa được phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Vân Oanh thực hiện với giá trúng thầu bằng mức giá gói thầu.

Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hồ sơ phê duyệt dự án, UBND xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện Dự án Bê tông hóa các tuyến đường Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2 và Mỹ Tân 2. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1400.9/QĐ-UBND do ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải ký, với tổng mức đầu tư 10.000.000.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Nằm trong kế hoạch phân bổ nguồn vốn và triển khai dự án này, ngày 24/4/2026, bà Đỗ Thị Minh Linh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất (QLĐTXD&PTQĐ) xã Vĩnh Hải đã ký Quyết định số 277/QĐ-BQL về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 04 (Thi công xây dựng công trình). Văn bản này ghi nhận giá trị gói thầu được phê duyệt là 1.331.679.282 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt áp dụng là "Chỉ định thầu rút gọn", phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Diên Điền: Công ty Khánh Ninh được chỉ định gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng

UBND xã Diên Điền vừa phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Khánh Ninh thực hiện gói thầu sửa chữa trường Trần Quang Khải với giá trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 06/05/2026, bà Hồ Thị Kim Hồng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Diên Điền đã ký Quyết định số 17/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa trường Trần Quang Khải. Theo đó, Công ty TNHH Khánh Ninh là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 1.747.749.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan). Giá trúng thầu của Công ty TNHH Khánh Ninh trùng khít 1.747.749.000 đồng. Như vậy, tại gói thầu này, tỉ lệ tiết kiệm ngân sách cho địa phương thông qua công tác đấu thầu ghi nhận ở mức 0 đồng. Xét trên tổng mức đầu tư dự án là 2.000.000.000 đồng từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh, việc lựa chọn nhà thầu đã đảm bảo đúng lộ trình triển khai kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất giáo dục tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu thần tốc tại Bác Ái Đông: Hơn 1,7 tỷ, tiết kiệm 7 triệu đồng?

Công ty TNHH Ninh Phát trúng chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng tại phòng Kinh tế xã Bác Ái Đông, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt 0,41%.

Chỉ định thầu “thần tốc”, tiết kiệm ngân sách ở mức nhỏ giọt

Thời gian qua, hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại các địa phương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây không chỉ là khâu then chốt quyết định chất lượng các công trình, dự án đầu tư công mà còn là thước đo về năng lực quản lý, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng hệ thống các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã đi vào thực tiễn, việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế càng được đề cao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới