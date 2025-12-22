Hà Nội

Bạn đọc

Công ty An Tiến "thắng lớn" gói thầu thiết bị giáo dục tại Quảng Nam [Kỳ 3]

Không chỉ chiếm lĩnh thị trường Đà Nẵng, Công ty Cổ phần An Tiến tiếp tục ghi tên mình vào danh sách trúng thầu hàng loạt dự án mua sắm trang thiết bị dạy học, nội trú tại Trường Đại học Quảng Nam và các huyện miền núi Nam Trà My, Tây Giang trong năm 2025.

Hải Đăng

Theo tài liệu mà PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được, trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần An Tiến tại tỉnh Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) diễn ra vô cùng sôi động với danh mục trúng thầu trải dài từ bậc Đại học đến Phổ thông vùng cao.

Cụ thể, tại Trường Đại học Quảng Nam, ngày 22/08/2025, Hiệu trưởng nhà trường đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (dựa trên TBMT số IB2500220804). Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2025" với giá trúng thầu 1.381.890.000 đồng đã thuộc về Công ty Cổ phần An Tiến.

1-3169.jpg
Nguồn MSC

Đặc biệt, An Tiến thể hiện năng lực "phủ sóng" rộng khắp khi trúng thầu liên tiếp tại các huyện miền núi. Theo các quyết định và dữ liệu lịch sử đấu thầu thu thập được:

  • Ngày 11/06/2025, Công ty trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2025" do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang mời thầu, với giá 1.546.648.000 đồng.
  • Tại Nam Trà My, Công ty trúng các gói thầu cung cấp Tivi và bàn ghế nội trú cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My (Theo các Quyết định số 143 và 188).
  • Tại huyện Phước Sơn, Công ty trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị, bàn ghế phục vụ dạy và học, nội trú năm 2025" (Theo Quyết định số 107 ngày 15/12/2025).

Việc trúng thầu tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa như Nam Trà My hay Tây Giang đặt ra bài toán lớn về hậu cần và bảo hành. Các thiết bị điện tử (Tivi, máy tính) tại khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng của độ ẩm, thời tiết khắc nghiệt và điện lưới không ổn định.

Chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông (TP HCM) chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, trách nhiệm của nhà thầu không chỉ dừng lại ở việc giao hàng mà còn là nghĩa vụ bảo hành, bảo trì. Với các địa bàn miền núi, chi phí đi lại để khắc phục sự cố kỹ thuật là rất lớn. Nếu nhà thầu bỏ giá thấp để trúng thầu mà không tính toán kỹ chi phí này, rủi ro về việc chậm trễ bảo hành, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học là điều cần cảnh báo."

Việc An Tiến vừa thắng thầu giá rẻ tại Đà Nẵng, vừa bao phủ thị trường miền núi Quảng Nam cho thấy tham vọng lớn của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, tại một thị trường khác là Thừa Thiên Huế, cuộc đua của An Tiến lại gặp nhiều trắc trở hơn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Cuộc đua gói thầu Laptop tại Huế: An Tiến và kết quả bất ngờ

#An Tiến #đấu thầu #quảng nam #thiết bị giáo dục #trường học #miền núi

