Sắc hồng mùa xuân phủ khắp Hàn Quốc, tour ngắm hoa bắt đầu 'nóng'

Mỗi độ tháng 3-4, hoa anh đào nở rộ khắp Hàn Quốc. Nhiều tour du lịch theo hành trình từ Jeju đến Seoul giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn mùa hoa.

Mùa hoa anh đào lan dần từ Nam ra Bắc

Mỗi khi mùa xuân đến, Hàn Quốc lại bước vào mùa hoa anh đào rực rỡ. Từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, các thành phố như Seoul, Busan, Jinhae, Jeju hay Daegu trở thành điểm đến hấp dẫn khi những con phố, công viên và khu di tích lịch sử phủ kín sắc hồng trắng dịu dàng.

Mỗi khi mùa xuân đến, Hàn Quốc lại bước vào mùa hoa anh đào rực rỡ. Ảnh Vietravel

Hoa anh đào thường bắt đầu nở tại đảo Jeju vào khoảng giữa tháng 3, sau đó lan dần lên các tỉnh, thành phía Bắc. Đến tuần đầu tiên của tháng 4, hoa đạt độ nở rộ tại Seoul và Incheon. Mỗi mùa hoa thường kéo dài khoảng hai tuần, trong đó hoa nở đẹp nhất trong khoảng một tuần đầu. Vì vậy, du khách thường có khoảng 10–15 ngày để thưởng ngoạn trọn vẹn mùa hoa.

Theo các công ty lữ hành, nhiều du khách lựa chọn hành trình bắt đầu từ Jeju, sau đó di chuyển đến Busan, Ulsan, Jinhae, Hadong, Gyeongju và kết thúc tại Seoul – nơi hoa thường nở muộn nhất.

Giá chỉ từ 16 triệu đồng

Theo khảo sát của PV Báo TT&CS tại một số doanh nghiệp lữ hành, vào mùa hoa anh đào, nhiều tour du lịch Hàn Quốc được thiết kế riêng nhằm giúp du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp mùa xuân.

Các tour phổ biến thường kéo dài từ 5–6 ngày, tập trung vào các điểm đến nổi bật như Seoul – Nami – Busan hoặc Seoul – Jinhae – Busan. Giá tour dao động khoảng 16–25 triệu đồng/người, tùy thời gian khởi hành, hãng hàng không và tiêu chuẩn khách sạn.

Một số tour cao cấp kéo dài 7–8 ngày kết hợp tham quan Jeju – Busan – Seoul, cho phép du khách theo dõi hành trình nở hoa từ Nam ra Bắc. Giá các tour này thường dao động 25–35 triệu đồng/người.

Đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cho biết, lượng khách đăng ký tour Hàn Quốc vào mùa hoa anh đào thường tăng mạnh so với các thời điểm khác trong năm. Nhiều tour khởi hành vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 thường kín chỗ sớm do nhu cầu lớn.

Ngoài tour trọn gói, nhiều du khách trẻ cũng lựa chọn hình thức du lịch tự túc để linh hoạt thời gian và dễ dàng di chuyển giữa các thành phố theo lịch nở hoa.

Những điểm ngắm hoa nổi tiếng

Tại Seoul, du khách có thể ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng như cung điện Gyeongbokgung, công viên Yeouido Hangang, hồ Seokchon hoặc tháp N Seoul. Khung cảnh hoa anh đào nở rộ bên những công trình cổ kính tạo nên không gian thơ mộng đặc trưng của mùa xuân.

Ở Busan, các địa điểm được yêu thích gồm đồi Dalmaji, công viên sinh thái Samnak và suối Oncheoncheon. Những con đường ven sông rợp bóng hoa anh đào là nơi lý tưởng để dạo bộ và chụp ảnh.

Jinhae được xem là “thủ phủ hoa anh đào” của Hàn Quốc với hơn 350.000 cây anh đào Yoshino. Mỗi mùa xuân, thành phố này thu hút hàng triệu du khách đến tham quan các địa điểm nổi tiếng như suối Yeojwacheon, ga Gyeonghwa và đồi Anmingogae.

Trong khi đó, tại Gyeongju – cố đô của vương triều Silla, du khách có thể vừa ngắm hoa vừa khám phá lịch sử tại hồ Bomun, cầu Woljeonggyo, khu lăng mộ Daereungwon và chùa Bulguksa.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh hoa anh đào là 7–9 giờ sáng, khi ánh sáng dịu và lượng khách chưa quá đông.

Du khách cũng nên hạn chế đến các điểm nổi tiếng vào cuối tuần vì lượng người tham quan rất lớn. Thời tiết mùa xuân tại Hàn Quốc đôi khi có mưa hoặc tuyết nhẹ, do đó cần chuẩn bị trang phục giữ ấm và theo dõi dự báo thời tiết trước chuyến đi.

Ngoài ra, để bảo vệ cảnh quan, du khách được khuyến cáo không hái hoa, không bẻ cành và không vào khuôn viên nhà dân để chụp ảnh.