Giá nhà tăng cao, nhiều người chuyển hướng tìm mua tập thể cũ ở Hà Nội

Dù không gian sống chật chội và hạ tầng đã xuống cấp, nhiều căn hộ tập thể cũ tại Hà Nội vẫn có giá tới 4 - 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 70 - 75 triệu đồng/m².

Thời gian gần đây, cùng với đà tăng của thị trường nhà ở, nhiều căn hộ tập thể cũ tại Hà Nội cũng được rao bán với mức giá không hề thấp. Khảo sát trên các trang giao dịch bất động sản cho thấy, nhiều căn hộ tại các khu tập thể xây dựng từ hàng chục năm trước vẫn có giá vài tỷ đồng, dù điều kiện sống không còn mới và nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Nhiều căn hộ tập thể cũ tại Hà Nội được rao bán lên đến vài tỷ đồng mỗi căn.

Tại khu tập thể Kim Liên (Hà Nội), một căn hộ rộng khoảng 85 m2 đang được rao bán với giá khoảng 5,9 tỷ đồng, tương đương gần 69,4 triệu đồng/m2. Theo thông tin đăng tải, căn hộ được bố trí 2-3 phòng ngủ, phù hợp với các gia đình nhỏ.

Không chỉ riêng khu vực Kim Liên, mặt bằng giá tại nhiều khu tập thể cũ khác ở Hà Nội cũng ở mức khá cao. Đơn cử, tại khu tập thể Nghĩa Tân, một căn hộ diện tích khoảng 70 m2 được rao bán với giá khoảng 4,2 tỷ đồng. Trong khi đó, tại khu vực phố Tôn Đức Thắng, một căn hộ tập thể rộng khoảng 60 m2 cũng được chào bán với giá khoảng 3,49 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy, dù đã cũ kỹ và không gian sống khá chật chội, nhà tập thể tại khu vực nội đô Hà Nội vẫn giữ mức giá khá cao, phổ biến từ 60 - 75 triệu đồng/m2, tùy vị trí và tình trạng căn hộ.

Thông tin rao bán nhà tập thể cũ tại Hà Nội xuất hiện khá nhiều trên các trang giao dịch bất động sản trực tuyến.

Theo anh Nguyễn Danh Hùng, một môi giới bất động sản hoạt động lâu năm tại Hà Nội, nguyên nhân lớn nhất khiến nhà tập thể vẫn giữ giá là do vị trí.

“Phần lớn các khu tập thể nằm trong khu vực nội đô, gần trường học, bệnh viện và các tuyến giao thông lớn. Với nhiều người làm việc tại trung tâm, đây vẫn là lựa chọn phù hợp nếu tài chính chỉ ở mức khoảng 4 - 5 tỷ đồng”, anh Hùng chia sẻ với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống.

Cũng theo anh Hùng, diện tích các căn hộ tập thể thường dao động từ khoảng 50 - 85 m2. Dù nhiều căn đã xuống cấp theo thời gian, người mua vẫn có thể cải tạo lại để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Ở góc độ người mua, anh Minh (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết đã dành nhiều tháng tìm hiểu thị trường trước khi cân nhắc đến các căn hộ tập thể. Theo anh Minh, giá chung cư mới tại khu vực trung tâm hiện khá cao, trong khi các căn tập thể tuy đã cũ nhưng lại có lợi thế về vị trí và chi phí, phù hợp với các hộ gia đình ít người.

“Với khoảng 4 - 5 tỷ đồng, nếu mua chung cư mới thì thường phải ra khu vực xa trung tâm. Trong khi đó, nhà tập thể nằm gần nơi làm việc, đi lại thuận tiện hơn. Nếu sửa sang lại một chút thì vẫn có thể ở lâu dài”, anh Minh cho biết.

Điều đáng nói, nhiều khu tập thể tại Hà Nội đã được xây dựng từ hàng chục năm trước, không gian sống có phần chật chội, hạ tầng xuống cấp theo thời gian. Tuy nhiên, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế và giá nhà liên tục tăng, phân khúc này vẫn trở thành lựa chọn của không ít người mua có nhu cầu ở thực.

Nhiều căn hộ tập thể cũ được rao bán với diện tích sử dụng thực tế lớn hơn diện tích ghi trên sổ đỏ sau khi được cơi nới, cải tạo.

Đáng chú ý, trên một số trang giao dịch bất động sản, có những căn hộ tập thể được rao bán với diện tích sử dụng lớn hơn nhiều so với diện tích trên sổ. Đơn cử, một căn hộ được chào bán với giá khoảng 4,58 tỷ đồng, trong khi diện tích sổ đỏ chỉ 24 m2 nhưng diện tích sử dụng thực tế khoảng 90 m2 sau khi cơi nới, cải tạo trong quá trình sinh sống. Nếu tính theo diện tích sổ đỏ, mức giá căn hộ này lên tới khoảng 190 triệu đồng/m2, trong khi tính theo diện tích sử dụng thực tế vào khoảng hơn 50 triệu đồng/m2. Đây cũng là tình trạng khá phổ biến tại nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội, khi các hộ dân tận dụng không gian để mở rộng diện tích sử dụng.