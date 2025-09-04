Công ty Hùng Vương một mình "về đích" gói thầu hơn 54 tỷ đồng ở Đồng Nai

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương đã trúng Gói thầu số 10 trị giá hơn 54 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án khu vực 07 làm chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ khoảng 1,5%.

Là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương đã dễ dàng được lựa chọn trúng Gói thầu số 10 (xây dựng) có giá trị 54,69 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ hai liên tiếp trong năm 2025 mà doanh nghiệp này trúng tại Ban Quản lý dự án khu vực 07, tỉnh Đồng Nai.

Mới đây, ông Nguyễn Thái Học, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 07 (chủ đầu tư), đã ký Quyết định số 54/QĐ-QLDA ngày 20/8/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 (xây dựng): Phần đường giao thông, thoát nước, phụ trợ thi công (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công) thuộc dự án Đường Suối Rết B.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương (MST: 0301115156, địa chỉ tại Phường 14, Quận 10, TP.HCM, do ông Đào Văn Hạc làm Tổng Giám đốc). Giá trúng thầu của doanh nghiệp là 54.695.283.000 đồng, so với giá gói thầu được duyệt là 55.547.867.508 đồng (theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND huyện Xuân Lộc), đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 852,5 triệu đồng, tương đương 1,53%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Một mình "một ngựa" và những băn khoăn về tính cạnh tranh

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hàng chục tỷ đồng này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch. Theo Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 12/8/2025, Gói thầu số 10 (mã thông báo mời thầu IB2500312749) chỉ có duy nhất Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương tham gia và nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Nguồn MSC

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia khiến cuộc thầu trở thành một cuộc đua "một mình một ngựa". Dù không vi phạm quy định của pháp luật, nhưng tình trạng này khó có thể tạo ra sự cạnh tranh thực sự về giá, vốn là mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu để đảm bảo hiệu quả kinh tế cho các dự án đầu tư công. Tỷ lệ tiết kiệm 1,53% ở gói thầu này là một minh chứng rõ nét.

Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 18/8/2025 của Tổ chuyên gia (Ban QLDA khu vực 07), có thể thấy quá trình đánh giá hồ sơ của Công ty Hùng Vương cũng không hoàn toàn "suôn sẻ". Cụ thể, tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu này được kết luận "Đạt (sau khi làm rõ)".

Tổ chuyên gia đã có văn bản số 67/QLDA ngày 14/8/2025 yêu cầu nhà thầu làm rõ 2 nội dung chính:

Về nhân sự chủ chốt: Chỉ huy trưởng dự kiến, ông Nguyễn Hữu Trung, hiện đang là Chỉ huy trưởng một dự án khác cũng do Ban Quản lý dự án khu vực 07 làm chủ đầu tư. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu xác nhận của chủ đầu tư để chứng minh khả năng huy động nhân sự. Về thiết bị thi công: File tài liệu chứng minh về ô tô tưới nước mà nhà thầu đính kèm trên hệ thống không thể mở được.

Ngoài ra, nhân sự phụ trách an toàn lao động là ông Nguyễn Văn Nể cũng được Tổ chuyên gia xem xét và "thống nhất đánh giá Đạt" dù kinh nghiệm kê khai có phần chưa đáp ứng tuyệt đối yêu cầu ban đầu của hồ sơ mời thầu.

Sau khi Công ty Hùng Vương có văn bản phúc đáp và bổ sung tài liệu, Tổ chuyên gia đã chấp thuận và đánh giá nhà thầu đạt yêu cầu. Dù quá trình làm rõ hồ sơ là một nghiệp vụ thông thường trong đấu thầu, nhưng việc nhà thầu duy nhất tham gia vẫn cần phải làm rõ những nội dung cơ bản về nhân sự, thiết bị cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ chưa thực sự kỹ lưỡng.

"Hệ sinh thái" Hùng Vương và "cái duyên" với chủ đầu tư Đồng Nai

Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương là một tên tuổi lớn trong ngành xây lắp, thành lập từ năm 1992. Theo dữ liệu đấu thầu, tính đến đầu tháng 9/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 37 gói thầu, trúng 22 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên đến 1.773,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty Hùng Vương thể hiện một tần suất hoạt động đấu thầu đáng nể. Doanh nghiệp đã tham gia 5 gói thầu và trúng 3 gói. Đáng chú ý, cả 3 gói thầu trúng đều có giá trị lớn và tập trung tại Đồng Nai và TP.HCM:

Gói thầu số 10 (dự án Đường Suối Rết B) tại Ban QLDA khu vực 07: trúng thầu độc lập với giá trị 54,69 tỷ đồng. Gói thầu số 07 (xây dựng đường giao thông, vỉa hè...) cũng tại Ban QLDA khu vực 07: trúng thầu với vai trò liên danh phụ, giá trị gói thầu 146,46 tỷ đồng (trúng thầu tháng 5/2025). Gói thầu XL-03 (dự án Rạch Xuyên Tâm) tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM: trúng thầu với vai trò liên danh phụ, giá trị gói thầu 517,94 tỷ đồng (trúng thầu tháng 4/2025).

Như vậy, chỉ riêng tại Ban Quản lý dự án khu vực 07, tỉnh Đồng Nai, Công ty Hùng Vương đã tham gia 2 gói thầu trong năm 2025 và trúng cả 2, với tổng giá trị lên tới hơn 201 tỷ đồng. Mối quan hệ "quen mặt" này, cộng với việc một trong các gói thầu chỉ có một mình doanh nghiệp tham dự, là điều mà các chủ đầu tư cần đặc biệt lưu tâm để đảm bảo môi trường đấu thầu công bằng.

Ngoài ra, lịch sử đấu thầu cũng cho thấy "cái duyên" của Hùng Vương với các chủ đầu tư lớn khác tại Đồng Nai như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, nơi doanh nghiệp đã trúng 5/6 gói thầu đã tham gia.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch và hiệu quả kinh tế là "kim chỉ nam"

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tri thức & Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết, các quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu đều hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã tạo ra một hành lang pháp lý tương đối chặt chẽ. Việc một nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu không phải là trường hợp bị cấm. Ông Vinh nhấn mạnh: "Vấn đề không nằm ở số lượng nhà thầu tham gia, mà ở bản chất của quá trình. Liệu hồ sơ mời thầu có đưa ra những tiêu chí quá khắt khe, hoặc 'cài cắm' các điều kiện gây hạn chế cạnh tranh hay không? Tỷ lệ tiết kiệm thấp có phản ánh đúng giá trị thực của gói thầu và đảm bảo hiệu quả kinh tế theo yêu cầu của Luật hay không? Đây là những câu hỏi mà chủ đầu tư và các đơn vị thẩm định cần trả lời một cách thỏa đáng để dư luận và người dân tin tưởng vào sự minh bạch của các dự án đầu tư công".

Sự thành công của một doanh nghiệp trên thị trường đấu thầu là điều đáng ghi nhận, nó phản ánh năng lực và kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên, để thị trường phát triển lành mạnh, việc tạo ra một sân chơi bình đẳng, nơi các nhà thầu có đủ năng lực đều có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng là yếu tố tiên quyết. Những gói thầu "một mình một chợ" với tỷ lệ tiết kiệm thấp sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý và cần được giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch nhất.