Công ty hạ tầng Nghệ An bị phạt 120 triệu đồng do vi phạm phòng cháy

Ngày 28/7, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 70/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An, do ông Đinh Văn Quang làm người đại diện pháp luật, địa chỉ số 16, đường Lê Hoàn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An đã có hai hành vi vi phạm hành chính.

Hành vi thứ nhất là đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể, Công ty đã đưa hạ tầng kỹ thuật Khu A và Khu C – Khu Công nghiệp Nam Cấm vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 38, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Ảnh minh hoạ.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An bị xử phạt 80 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thực hiện việc nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Hành vi thứ hai là không trang bị phương tiện chữa cháy xe cơ giới (xe chữa cháy), vi phạm quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 44, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP nêu trên. Hành vi này bị xử phạt 40 triệu đồng.

Như vậy, với hai hành vi vi phạm nêu trên, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An bị xử phạt với tổng số tiền là 120 triệu đồng.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An phải nghiêm túc chấp hành và nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Trong trường hợp quá thời hạn, Công ty không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.