Công ty Cường Cường Thuận trúng 24/25 gói thầu: Năng lực khủng thế nào?

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới 96%, Công ty TNHH MTV Cường Cường Thuận đang cho thấy một thành tích ấn tượng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này có tỷ lệ thắng tuyệt đối tại một số chủ đầu tư quen thuộc, đi cùng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.

Ngày 25/08/2025, ông Hồ Ngọc Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, đã ký Quyết định số 148/QĐ-CNLK phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 3(XL): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo và phát triển tuyến ống đường Thành Thái, phường Bảo Vinh. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Một thành viên Cường Cường Thuận (Công ty Cường Cường Thuận) (MSDN: 3603224446) với giá trúng thầu là 1.224.999.779 đồng , từ giá gói thầu 1.289.473.452 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là "Chỉ định thầu rút gọn", một hình thức được áp dụng cho các trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Gói thầu này đã góp phần nối dài thêm chuỗi thành tích đấu thầu ấn tượng của Công ty Cường Cường Thuận.

Hồ sơ đấu thầu ấn tượng và tỷ lệ trúng thầu gần tuyệt đối

Công ty Cường Cường Thuận, có địa chỉ tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, do ông Phan Văn Tám làm giám đốc, được thành lập từ tháng 11/2014. Theo dữ liệu tổng hợp, từ trước đến nay, công ty đã tham gia 25 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, một gói chưa có kết quả và chưa trượt gói nào. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 11,9 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm 2025, dường như may mắn đã mỉm cười với Cường Cường Thuận khi doanh nghiệp này duy trì tỷ lệ thắng 100% qua 4 gói thầu đã được công bố kết quả, với tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng. Các gói thầu này chủ yếu tập trung trong lĩnh vực xây lắp, sửa chữa hệ thống cấp nước và mua sắm thiết bị.

Nguồn MSC

Những mối quan hệ với các chủ đầu tư "quen mặt"

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty Cường Cường Thuận cho thấy một sự "kén chọn" đáng chú ý đối với các bên mời thầu. Doanh nghiệp này dường như có "duyên" đặc biệt với một số chủ đầu tư, nơi họ đạt được tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

Điển hình nhất là tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh. Dữ liệu cho thấy, Cường Cường Thuận đã tham gia 11 gói thầu do đơn vị này mời thầu và trúng cả 11 gói, một kỷ lục khó có thể san bằng. Tương tự, tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh, Cường Cường Thuận cũng toàn thắng ở cả 4 gói thầu đã tham gia.

Ngoài ra, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, doanh nghiệp này cũng thắng 6 trong tổng số 7 gói thầu đã tham dự (gói còn lại chưa có kết quả). Mối quan hệ khăng khít này đặt ra một câu hỏi về môi trường cạnh tranh tại các bên mời thầu nói trên.

Tỷ lệ tiết kiệm thấp và dấu hỏi về hiệu quả kinh tế

Một trong những tiêu chí quan trọng của hoạt động đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh để mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử trúng thầu của Công ty Cường Cường Thuận, tỷ lệ tiết kiệm ở nhiều gói thầu là khá thấp.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Cường Cường Thuận là 97,08%, tương đương mức tiết kiệm chỉ 2,92%. Đáng chú ý, có những gói thầu mà con số này còn thấp hơn nhiều. Ví dụ, gói "Mua sắm và lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thô năm 2025" tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông có giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm là 0%. Hay tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt 0,96%.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu, đặc biệt là qua hình thức chỉ định thầu hoặc trong các cuộc thầu có ít đối thủ cạnh tranh, với tỷ lệ tiết kiệm thấp có thể làm dấy lên những băn khoăn về tính tối ưu trong việc sử dụng nguồn vốn.

Góc nhìn từ các chuyên gia pháp lý

Trao đổi với báo chí, Luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hình thức chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong các trường hợp hạn hữu, cấp bách. Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư không phải là điều cấm, nhưng nếu đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm thấp một cách có hệ thống, các cơ quan quản lý cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo không có sự ưu ái hay vi phạm các quy định về cạnh tranh".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Hiệu quả của công tác đấu thầu không chỉ nằm ở việc chọn được nhà thầu, mà còn ở số tiền tiết kiệm được cho ngân sách. Một tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% hay thậm chí 0% là dấu hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng. Nó có thể xuất phát từ việc giá dự toán được lập quá sát với giá thị trường, hoặc cũng có thể là do thiếu vắng sự cạnh tranh thực sự. Để thị trường đấu thầu lành mạnh, vai trò giám sát của cộng đồng và các cơ quan báo chí là vô cùng quan trọng".

Chuỗi thành tích của Công ty Cường Cường Thuận là một minh chứng cho năng lực tham gia và giành chiến thắng trên thị trường đấu thầu. Tuy nhiên, những con số về tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại các địa chỉ quen thuộc cùng tỷ lệ tiết kiệm thấp đặt ra câu hỏi cần được làm rõ: Liệu đây hoàn toàn là kết quả của năng lực vượt trội, hay còn có những yếu tố nào khác cần được nhìn nhận một cách khách quan và minh bạch hơn?