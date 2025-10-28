Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt 30 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây vì bán thuốc không có quyền phân phối.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 574/QĐ-XPHC ngày 27/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có địa chỉ trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Địa điểm kinh doanh: Tổ dân phố 4, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500391400; Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty.

Quyết định xử phạt của Cục quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Lý do xử phạt do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã không thông báo bằng văn bản đến Bộ Y tế về cơ sở bán buôn thực hiện việc phân phối thuốc nhập khẩu của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối thuốc tại Việt Nam trước khi bán thuốc.

Cụ thể, công ty là cơ sở nhập khẩu nhưng không có quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, công ty xuất bán thuốc Wusulin 30/70 (Insulin người 40 IU/ml (30% Insulin tác dụng ngắn và 70% Insulin isophan), số Giấy đăng ký lưu hành SP3-1224-21, lô sản xuất DY10619) cho Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Thiên Xứng (số hóa đơn 00020019 ngày 27/12/2023). Tại thời điểm bán hàng, công ty chưa thực hiện công bố khách hàng này là cơ sở bán buôn của công ty theo quy định.

Thuốc Wosulin 30/70 là một loại insulin tổng hợp dùng để điều trị bệnh tiểu đường. Ảnh minh hoạ/Internet

Theo đó Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây số tiền 30 triệu đồng.

Ngoài công ty bị xử phạt hành chính, cá nhân bà Phạm Thị Lan còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược, chứng chỉ hành nghề số 06821/HNO-CCHND do Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp ngày 29/02/2016 trong vòng 02 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và giao cho ông Lê Xuân Thắng, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công ty Dược phẩm Hà Tây bị Cục Quản lý Dược xử phạt 25 triệu đồng theo Quyết định số 546/QĐ-XPHC ngày 09/10/2025. Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn bị xử phạt hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 04/CNĐĐKSXMP do Sở Y tế TP Hà Nội cấp ngày 10/10/2016 trong thời hạn 1,5 tháng.

Lý do công ty đã thực hiện hành vi vi phạm kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Nước súc miệng Nano Silver – DHT 350ml có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa theo quy định của pháp luật.