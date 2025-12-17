Hà Nội

Chính trị

Công tác nhân sự mới nhất ở Quảng Ninh

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng, tham gia Ban chỉ đạo phòng thủ khu vực 5.

Thiên Tuấn

Sáng 17/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, bà Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Duy Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, tham gia Ban chỉ đạo phòng thủ khu vực 2.

2448591-wtm-5cfa505bac16aaa181368d5cd65f0c10.jpg
Ảnh: Baoquangninh.

Trước đó, chiều 15/12, tại chương trình làm việc của kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết về công tác cán bộ tại Thông báo số 100-TB/TU (ngày 15/12/2025) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, giới thiệu bà Đỗ Thị Ninh Hường giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Thiếu tướng Trần Văn Phúc, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; ông Mai Vũ Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do chuyển công tác.

Đồng thời, giới thiệu, thực hiện quy trình bầu ông Vũ Ngọc Hà, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Sở Tư pháp.

