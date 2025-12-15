Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Hải Ninh

Chiều 15/12, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm từ ngày 15/12/2025.

23.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân trao Quyết định cho tân Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Hưng.

Trước đó, ông Lê Quý Tiệp, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng chuyển công tác, giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Vận tải an toàn giao thông, Bộ Xây dựng.

Chúc mừng và trao Quyết định cho tân Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, ông Nguyễn Thành Hưng là cán bộ dày dặn kinh nghiệm đã trải qua nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau, đặc biệt có thời gian dài gắn bó và có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực xây dựng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Nguyễn Thành Hưng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định được tiếp nhận trở lại công tác với ngành Xây dựng chính là niềm vinh dự, cũng như trọng trách lớn lao. Đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ lãnh đạo xây dựng tập thể Sở Xây dựng đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thành Hưng sinh năm 1973, quê quán tỉnh Hưng Yên, từng là Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng trước đây. Trước đó, ông Hưng là Phó viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thuộc Bộ Xây dựng. Từ ngày 1/7/2025, sau hợp nhất, ông Nguyễn Thành Hưng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng.

#Nguyễn Thành Hưng #Sở Xây dựng #Hải Phòng #bổ nhiệm #quản lý đô thị #phát triển kinh tế

Bài liên quan

Chính trị

Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc, duy trì mục tiêu tăng trưởng cao

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao.

Sáng 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

766665.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu. Ảnh: VGP
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới