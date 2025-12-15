Ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng

Chiều 15/12, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm từ ngày 15/12/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân trao Quyết định cho tân Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Hưng.

Trước đó, ông Lê Quý Tiệp, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng chuyển công tác, giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Vận tải an toàn giao thông, Bộ Xây dựng.

Chúc mừng và trao Quyết định cho tân Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, ông Nguyễn Thành Hưng là cán bộ dày dặn kinh nghiệm đã trải qua nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau, đặc biệt có thời gian dài gắn bó và có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực xây dựng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Nguyễn Thành Hưng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định được tiếp nhận trở lại công tác với ngành Xây dựng chính là niềm vinh dự, cũng như trọng trách lớn lao. Đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ lãnh đạo xây dựng tập thể Sở Xây dựng đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thành Hưng sinh năm 1973, quê quán tỉnh Hưng Yên, từng là Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng trước đây. Trước đó, ông Hưng là Phó viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thuộc Bộ Xây dựng. Từ ngày 1/7/2025, sau hợp nhất, ông Nguyễn Thành Hưng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng.