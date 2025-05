Hot girl Bắc Giang lấy chồng cầu thủ xinh nhất dàn WAGs Việt

Không ít cư dân mạng còn cho rằng Mai Hà Trang hiện là nhân vật xinh nhất dàn WAGs Việt, vượt mặt những cái tên đáng gờm như Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên... Mới đây, Hà Trang xuất hiện cùng dàn WAGs Việt đi cà phê. Dù mới sinh con nhưng vợ Đức Chinh vẫn sở hữu nhan sắc cực ngọt ngào. Mai Hà Trang có gương mặt bầu bĩnh, xinh tự nhiên không can thiệp thẩm mỹ. Không cần phải diện trang phục gợi cảm, mặc đơn giản đi cà phê Hà Trang vẫn được Doãn Hải My khen xinh "xuất sắc". Hà Trang và Hải My là chị em thân thiết chơi cùng một hội. Mai Hà Trang có chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại hot girl Bắc Giang lại có vóc dáng cực cân đối Mai Hà Trang (sinh năm 1998) là hot girl có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hiện làm công việc tự do. Mai Hà Trang sở hữu gương mặt hài hòa với đường nét thanh tú, làn da trắng sáng và nụ cười duyên dáng. Không giống như nhiều nàng WAGs theo đuổi phong cách nổi bật hoặc quyến rũ, Mai Hà Trang thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo và rất đời thường. Chính sự giản dị đó lại tạo nên nét cuốn hút riêng biệt, khiến nhiều người cảm thấy cô gần gũi và dễ mến. Dù không quá xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội nhưng mỗi lần Hà Trang chia sẻ ảnh trên trang cá nhân đều thu hút lượng tương tác lớn. Đức Chinh - Hà Trang chính thức công khai hẹn hò vào năm 2019. Cả hai luôn kín tiếng, không thường xuyên đăng ảnh cùng nhau trên mạng xã hội.

Không ít cư dân mạng còn cho rằng Mai Hà Trang hiện là nhân vật xinh nhất dàn WAGs Việt, vượt mặt những cái tên đáng gờm như Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên... Mới đây, Hà Trang xuất hiện cùng dàn WAGs Việt đi cà phê. Dù mới sinh con nhưng vợ Đức Chinh vẫn sở hữu nhan sắc cực ngọt ngào. Mai Hà Trang có gương mặt bầu bĩnh, xinh tự nhiên không can thiệp thẩm mỹ. Không cần phải diện trang phục gợi cảm, mặc đơn giản đi cà phê Hà Trang vẫn được Doãn Hải My khen xinh "xuất sắc". Hà Trang và Hải My là chị em thân thiết chơi cùng một hội. Mai Hà Trang có chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại hot girl Bắc Giang lại có vóc dáng cực cân đối Mai Hà Trang (sinh năm 1998) là hot girl có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hiện làm công việc tự do. Mai Hà Trang sở hữu gương mặt hài hòa với đường nét thanh tú, làn da trắng sáng và nụ cười duyên dáng. Không giống như nhiều nàng WAGs theo đuổi phong cách nổi bật hoặc quyến rũ, Mai Hà Trang thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo và rất đời thường. Chính sự giản dị đó lại tạo nên nét cuốn hút riêng biệt, khiến nhiều người cảm thấy cô gần gũi và dễ mến. Dù không quá xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội nhưng mỗi lần Hà Trang chia sẻ ảnh trên trang cá nhân đều thu hút lượng tương tác lớn. Đức Chinh - Hà Trang chính thức công khai hẹn hò vào năm 2019. Cả hai luôn kín tiếng, không thường xuyên đăng ảnh cùng nhau trên mạng xã hội.