Cộng đồng nghi ngờ Claude chấm điểm hành vi người dùng

Một bản tổng hợp lan truyền trong cộng đồng người dùng cho rằng Claude chấm điểm hành vi của từng tài khoản người dùng và khóa khi điểm xuống dưới ngưỡng.

Trước đây, Anthropic đã cập nhật điều khoản người dùng nhằm ngăn chặn sự miệt thị đối với chatbot Claude. Điều khoản này cho phép chính chatbot này nhận diện, nhắc nhở người dùng, "cẩn ngôn" với những câu chữ mang tính miệt thị, chửi mắng.

Nếu người dùng cố tình tiếp tục những hành vi được xem là "bạo hành" Claude sẽ trực tiếp khóa tài khoản. Tuy nhiên, nhiều người dùng phát hiện ra rằng Claude không chỉ dừng lại ở đó, mà chatbot này thậm chí còn "ghi thù", tích lũy các hành vi thiếu thiện chí để dẫn đến khóa tài khoản người dùng tại thời điểm nào đó.

Anthropic có phải đang âm thầm vận hành một hệ thống "chấm điểm" người dùng Claude?

Bằng chứng là với nhiều người dùng Claude, việc tài khoản bị khóa thường đến bất ngờ. Lời giải thích đi kèm cũng rất ít. Vì vậy, cộng đồng tự đi tìm câu trả lời. Mới đây, một nhóm người dùng Trung Quốc cho biết họ đã "dịch ngược" được cơ chế này từ kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên cần lưu ý rằng bản tổng hợp không dẫn bất kỳ tuyên bố nào từ Anthropic.

Mọi dữ liệu, hành vi đều có thể ảnh hưởng đến điểm số

Theo giả thuyết được cộng đồng này chia sẻ, mỗi tài khoản nhận một mức điểm ban đầu khi đăng ký, sau đó tăng hoặc giảm tùy theo hành vi sử dụng. Khi điểm số xuống dưới một ngưỡng nhất định, tài khoản có thể bị khóa trực tiếp. Việc khôi phục điểm số được cho là rất khó khăn, trong khi những tài khoản lâu năm có thể được hưởng mức độ linh hoạt cao hơn.

Trong các yếu tố được cộng đồng đề cập, địa chỉ IP được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Một IP có lịch sử sử dụng sạch được cho là có lợi cho tài khoản, trong khi việc liên tục thay đổi IP, đăng nhập nhiều lần hoặc sử dụng nhiều thiết bị có thể khiến điểm số giảm mạnh.

Thông báo của Claude khóa tài khoản người dùng.

Cách đăng ký cũng được cho là có ảnh hưởng. Theo những chia sẻ này, tạo tài khoản thông qua ứng dụng di động có thể mang lại lợi thế, còn việc sử dụng Gmail không nhất thiết là lựa chọn tốt nhất.

Những tài khoản bị yêu cầu xác minh danh tính ngay khi đăng ký được một số người khuyên nên cân nhắc lại, dù chưa có bằng chứng cho thấy đây là dấu hiệu chắc chắn dẫn đến khóa tài khoản.

Với các tài khoản trả phí, thời điểm nâng cấp cũng bị đặt dấu hỏi. Cộng đồng cho rằng đăng ký gói trả phí ngay sau khi tạo tài khoản có thể làm giảm điểm, trong khi nâng cấp thẳng lên gói Max có thể khiến tài khoản bị giám sát chặt chẽ hơn. Một số người khuyên nên chờ đợi trước khi đăng ký, nhưng đây vẫn là kinh nghiệm được chia sẻ, chưa phải quy tắc chính thức của Anthropic.

Phương thức thanh toán cũng nằm trong danh sách yếu tố bị nghi ngờ. Thẻ ngân hàng do các tổ chức nước ngoài phát hành và thanh toán qua Google Play được cho là có lợi hơn thẻ ảo. Tuy nhiên, việc bị yêu cầu xác minh danh tính khi thanh toán không đồng nghĩa tài khoản chắc chắn sẽ bị khóa.

Cách sử dụng Claude cũng nằm trong diện nghi vấn

Ngoài đăng ký và thanh toán, cộng đồng cho rằng tần suất sử dụng và thiết bị truy cập có thể ảnh hưởng đến độ an toàn của tài khoản. Việc sử dụng hết hạn mức trong một lần, đăng nhập đồng thời trên nhiều thiết bị hoặc thay đổi IP liên tục bị cho là những hành vi bất lợi.

Ngược lại, ứng dụng máy tính và ứng dụng di động được cho là có thể mang lại lợi thế nhỏ so với phiên bản web. Một số người còn nhận định việc bật tính năng ghi nhớ và lưu nhiều tệp bộ nhớ có thể giúp tăng điểm số. Tuổi đời tài khoản cũng được xem là yếu tố đáng chú ý: những tài khoản được tạo từ năm 2023 được cho là có mức độ ổn định cao hơn tài khoản mới.

Theo giả thuyết này, khi điểm số tiến gần ngưỡng nguy hiểm, tài khoản có thể bước vào giai đoạn giám sát. Một dấu hiệu được người dùng đề cập là bị đăng xuất khỏi hệ thống. Nếu tiếp tục có những hành vi khiến điểm số giảm, tài khoản có thể bị khóa. Tuy nhiên, những dấu hiệu này chưa được xác nhận là cơ chế vận hành thực tế của Claude.

Có quá nhiều lý do chưa thực sự minh bạch của Anthropic khi khóa tài khoản người dùng.

Dù vậy, hệ thống chấm điểm có thể chưa giải thích hết các trường hợp bị khóa tài khoản. Một người dùng cho biết đã có 14 tài khoản bị chặn vì vi phạm liên quan đến an ninh mạng và đưa ra giả thuyết khác dựa trên trải nghiệm cá nhân.

Theo người này, khi hệ thống phát hiện dấu hiệu vi phạm điều khoản sử dụng liên quan đến an ninh mạng, người dùng có thể nhận nhiều cảnh báo. Nếu hành vi tiếp tục kích hoạt quy trình kiểm tra, Claude Code sẽ quét chi tiết thư mục người dùng trên máy tính nơi Claude được cài đặt. Nếu phát hiện công cụ hack, mã khai thác, bằng chứng khai thác lỗ hổng hoặc các công cụ phục vụ tấn công mạng, tài khoản có thể bị chặn. Ngược lại, người này cho rằng những máy tính không chứa các công cụ nói trên có thể vượt qua bước kiểm tra.

Người dùng này khẳng định đây là nguyên nhân khiến các tài khoản của mình bị khóa, đồng thời cho rằng hệ thống chấm điểm được cộng đồng Trung Quốc đề cập chưa tính đến quy trình kiểm tra nói trên. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là lời kể cá nhân; chưa có xác nhận độc lập cho thấy Claude Code thực sự quét thư mục máy tính theo cách được mô tả.

Nhìn chung, những chia sẻ trên cho thấy người dùng đang tìm cách lý giải vì sao tài khoản Claude có thể bị khóa trong những tình huống khác nhau. Nhưng khi Anthropic chưa công khai xác nhận hệ thống chấm điểm hay quy trình kiểm tra được mô tả, các giả thuyết này vẫn cần được nhìn nhận thận trọng, thay vì xem như hướng dẫn chính thức về cơ chế kiểm duyệt tài khoản.