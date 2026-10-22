Claude Opus giúp tăng tốc ứng dụng Plex trên TV LG gấp 10 lần

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chưa thực sự rõ sức mạnh của các smartphoen đến từ hãng điện tử Hàn Quốc mạnh mẽ ra sao.

Nổi tiếng với việc sản xuất smartphone giá rẻ, nhưng đến nay rất nhiều sản phẩm cao cấp đã được LG phát hành, và dưới đây là những tên tuổi tiêu biểu nhất.

LG G4

Phát hành tháng 5/2015: Đây là chiếc smartphone được đánh giá khá tốt. Máy có màn hình Quad HD, chipset 6 lõi Snapdraogn 808 và là một trong những smartphone có camera tốt nhất hiện nay. Không chỉ có vậy, bộ nhớ trong của máy có thể mở rộng, pin 3000 mAh và tùy chọn vỏ da đều rất đáng xem.

LG G4 được đánh giá là một trong những smartphone chụp ảnh tốt nhất hiện nay

Một nhược điểm của máy chính là phần mềm. Nó đang chạy trên phiên bản Android 5.1 Lollipop, giao diện người dùng của LG vẫn còn khó sử dụng và đôi khi máy bị lag (phản ứng chậm).

Tuy nhiên, tổng thể thì đây là một trong những điện thoại tốt nhất mà bạn có thể mua trong năm 2015 này.

LG Nexus 5X

Phát hành tháng 10/2015: Google tiếp tục hợp tác với LG trong việc phát triển phiên bản Nexus 2015 như là một trong hai hướng tấn công vào từng thị trường. Nexus 5X là phiên bản kế thừa của Nexus 5 gốc, mang đến tầm nhìn của Google đối với phân khúc nhỏ hơn và ít tốn kém hơn so với Nexus 6P. Mặc dù có giá rẻ nhưng cấu hình phần cứng của Nexus 5X là khá tốt.

Nó tích hợp máy quét vân tay Nexus Imprint ở mặt phía sau, camera 12,3 MP có khả năng chụp ảnh rất tốt và cung cấp cho người dùng một vài màu sắc trông khá đẹp mắt.

LG V10

Phát hành tháng 10/2015: Đây là đại diện cho sự khởi đầu mới của loạt sản phẩm mới của LG trong danh mục smartphone ngày càng phát triển. Trong khi có những yếu tố của dòng G hiện diện trong thiết kế tổng thể nhưng V10 vẫn có một cái gì đó hoàn toàn mới. Nó lớn, máy ảnh tuyệt vời với một loạt điều khiển vô cùng hữu ích.

LG trở thành smartphone đầu tiên có màn hình kép phía trên và dưới

Một điều không thể không nhắc đến trên V10 chính là màn hình hiển thị thứ hai phía trên màn hình chính. LG không phải là công ty đầu tiên thêm màn hình thứ hai vào phía trước điện thoại, nhưng vị trí đặt nó lại khá lạ lẫm. Bạn có thể tùy chỉnh các shortcut ứng dụng trên đó rất hữu dụng.

LG G Flex 2

Phát hành tháng 3/2015: G Flex gốc của LG là một trong những smartphone đầu tiên đi kèm màn hình và pin có dạng cong, có nghĩa là nó có thể uốn cong. Tuy nhiên nó chưa thực sự ấn tượng.

Trong khi đó, G Flex 2 thực tế là một sản phẩm nâng cấp của G Flex gốc nhằm cải thiện khả năng làm việc, bao gồm chip Snapdragon 810 mới, màn hình 5,5 inch độ phân giải tăng lên đến 1080p. Nó vẫn là smartphone có màn hình uốn dẻo nên bạn có thể ngồi lên nó mà không bị vỡ màn hình, thậm chí thả nó xuống dưới và nhặt lên mà nó vẫn có thể làm việc. Một phần của độ bền đó là công nghệ kính màn hình khá tốt, trong khi máy ảnh của nó nhận được sự hỗ trợ tích cực của phần mềm hỗ trợ.

LG G3

Phát hành tháng 5/2014: Đây là một trong những smartphone được đánh giá cao trong năm 2014. Nó là sản phẩm đầu tiên đi kèm với màn hình Quad HD, mở ra một kỷ nguyên mới của công nghệ màn hình mật độ điểm ảnh siêu nét cho smartphone.





Ra mắt cách đây 1,5 năm, nhưng LG G3 vẫn còn khá tốt so với hiện nay

Màn hình của máy có kích thước 5,5 inch, đặt bên trong thân máy với những đường cong mặt sau. Máy ảnh 13 MP có tính năng ổn định hình ảnh quang học và lấy nét bằng laser cho kết quả xuất sắc. Pin dung lượng 3000 mAh kết hợp công nghệ sạc Quick Charge của Qualcomm giúp tăng tốc độ sạc.

Mặc dù đã được thay thế bởi G4, nhưng G3 vẫn là một trong những chiếc smartphone tuyệt vời mà bạn có thể mua với mức giá thấp hơn nhiều so với thời điểm công bố.