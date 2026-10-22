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Số hóa - Xe

Claude Opus giúp tăng tốc ứng dụng Plex trên TV LG gấp 10 lần

Nhờ Claude Opus, một lập trình viên phát triển ứng dụng Plex thay thế trên TV LG cũ, rút thời gian khởi động từ 30 giây xuống còn 3 giây.

Thiên Trang (TH)

Một chiếc TV LG đời 2019 đã có trải nghiệm sử dụng nhanh hơn đáng kể nhờ ứng dụng do một lập trình viên tự phát triển với sự hỗ trợ của AI Claude Opus. Thay vì chấp nhận việc chờ khoảng 30 giây để mở màn hình chọn hồ sơ trên Plex, người này tạo ra PlxNative, ứng dụng thay thế có thể rút thời gian khởi động xuống còn 3 giây. Kết quả cho thấy tối ưu phần mềm có thể tạo khác biệt lớn ngay cả trên thiết bị đã nhiều năm tuổi.

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PlxNative giúp giảm thời gian tải màn hình chọn hồ sơ Plex trên TV LG đời 2019 từ khoảng 30 giây xuống còn 3 giây. (Ảnh: Androidauthority)

Plex là nền tảng giúp người dùng quản lý và phát phim, chương trình truyền hình từ thư viện nội dung cá nhân. Tuy nhiên, trên chiếc TV nói trên, ứng dụng chính thức còn mất thêm khoảng 30 giây để tải giao diện chính, 5 giây để mở menu và 10 giây để hiển thị thông tin phim. Trước tình trạng này, lập trình viên quyết định tìm hiểu sâu hơn về hệ điều hành webOS để xây dựng một giải pháp phù hợp với phần cứng.

Do LG không công khai bộ công cụ phát triển ứng dụng native cho lập trình viên thông thường, quá trình nghiên cứu đòi hỏi kỹ thuật dịch ngược phần mềm. Tác giả root TV để trích xuất thư viện hệ thống, sau đó dùng Ghidra phân tích mã máy. Claude Opus hỗ trợ lần theo các tham chiếu, địa chỉ và chuỗi ký tự nhằm làm rõ cấu trúc chương trình. Dù vậy, AI đôi khi đưa ra nhận định sai, nên mọi giả thuyết đều cần được kiểm tra bằng mã nhị phân và thử nghiệm trên thiết bị thật. Việc root chỉ phục vụ nghiên cứu, không bắt buộc khi cài PlxNative.

Quá trình phát triển ứng dụng cũng gặp nhiều trở ngại kỹ thuật. Một lỗi tràn ngăn xếp liên quan đến phiên bản thư viện SDL đã được LG chỉnh sửa có thể gây ghi đè bộ nhớ. Để giảm nguy cơ phát sinh lỗi tương tự, lập trình viên chuyển phần lớn mã nguồn từ C sang Rust, ngôn ngữ có cơ chế kiểm tra an toàn bộ nhớ trong quá trình biên dịch. Phần giao tiếp với các thành phần native của LG vẫn được giữ bằng C. Bên cạnh đó, giao diện OpenGL được tối ưu thông qua điều chỉnh shader, giảm độ phân giải một số vùng đệm và tái sử dụng kết quả tính toán.

Sau nhiều vòng thử nghiệm, PlxNative có thể hiển thị màn hình chọn hồ sơ trong khoảng 3 giây. Nếu ghi nhớ hồ sơ đã dùng, ứng dụng vào thẳng giao diện chính sau khoảng 4 giây. Phần mềm hỗ trợ TV chạy webOS 4.0 trở lên, phát các định dạng H.264, HEVC và video 4K nếu phần cứng đáp ứng; nội dung không tương thích có thể được máy chủ Plex chuyển mã. Người dùng có thể cài đặt qua LG Developer Mode hoặc kênh Homebrew của webOS.

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Claude Opus hỗ trợ phân tích mã máy trong quá trình phát triển ứng dụng, nhưng các kết luận của AI vẫn cần được kiểm chứng trên thiết bị thật.

Dự án cho thấy Claude Opus có thể hỗ trợ lập trình viên rút ngắn thời gian phân tích phần mềm phức tạp, nhưng AI không tự tạo ra toàn bộ kết quả. Thành công của PlxNative còn đến từ kỹ thuật dịch ngược, hiểu biết về hệ thống và quá trình đo đạc, tối ưu trên phần cứng thật. Với những thiết bị cũ, nút thắt hiệu năng đôi khi không nằm hoàn toàn ở phần cứng mà còn ở cách phần mềm được thiết kế và vận hành.

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#Plex #LG #Claude Opus #ứng dụng #tăng tốc #webOS

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Điểm mặt những điện thoại nổi bật nhất của LG

Kể từ thời điểm sản xuất Nexus 4 và 5 cho Google, LG đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trên thị trường smartphone.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chưa thực sự rõ sức mạnh của các smartphoen đến từ hãng điện tử Hàn Quốc mạnh mẽ ra sao.

Nổi tiếng với việc sản xuất smartphone giá rẻ, nhưng đến nay rất nhiều sản phẩm cao cấp đã được LG phát hành, và dưới đây là những tên tuổi tiêu biểu nhất.

LG G4

Phát hành tháng 5/2015: Đây là chiếc smartphone được đánh giá khá tốt. Máy có màn hình Quad HD, chipset 6 lõi Snapdraogn 808 và là một trong những smartphone có camera tốt nhất hiện nay. Không chỉ có vậy, bộ nhớ trong của máy có thể mở rộng, pin 3000 mAh và tùy chọn vỏ da đều rất đáng xem.


Diem mat nhung dien thoai noi bat nhat cua LG
LG G4 được đánh giá là một trong những smartphone chụp ảnh tốt nhất hiện nay
Một nhược điểm của máy chính là phần mềm. Nó đang chạy trên phiên bản Android 5.1 Lollipop, giao diện người dùng của LG vẫn còn khó sử dụng và đôi khi máy bị lag (phản ứng chậm).

Tuy nhiên, tổng thể thì đây là một trong những điện thoại tốt nhất mà bạn có thể mua trong năm 2015 này.

LG Nexus 5X

Phát hành tháng 10/2015: Google tiếp tục hợp tác với LG trong việc phát triển phiên bản Nexus 2015 như là một trong hai hướng tấn công vào từng thị trường. Nexus 5X là phiên bản kế thừa của Nexus 5 gốc, mang đến tầm nhìn của Google đối với phân khúc nhỏ hơn và ít tốn kém hơn so với Nexus 6P. Mặc dù có giá rẻ nhưng cấu hình phần cứng của Nexus 5X là khá tốt.

Nó tích hợp máy quét vân tay Nexus Imprint ở mặt phía sau, camera 12,3 MP có khả năng chụp ảnh rất tốt và cung cấp cho người dùng một vài màu sắc trông khá đẹp mắt.

LG V10

Phát hành tháng 10/2015: Đây là đại diện cho sự khởi đầu mới của loạt sản phẩm mới của LG trong danh mục smartphone ngày càng phát triển. Trong khi có những yếu tố của dòng G hiện diện trong thiết kế tổng thể nhưng V10 vẫn có một cái gì đó hoàn toàn mới. Nó lớn, máy ảnh tuyệt vời với một loạt điều khiển vô cùng hữu ích.


Diem mat nhung dien thoai noi bat nhat cua LG-Hinh-2
LG trở thành smartphone đầu tiên có màn hình kép phía trên và dưới
Một điều không thể không nhắc đến trên V10 chính là màn hình hiển thị thứ hai phía trên màn hình chính. LG không phải là công ty đầu tiên thêm màn hình thứ hai vào phía trước điện thoại, nhưng vị trí đặt nó lại khá lạ lẫm. Bạn có thể tùy chỉnh các shortcut ứng dụng trên đó rất hữu dụng.

LG G Flex 2

Phát hành tháng 3/2015: G Flex gốc của LG là một trong những smartphone đầu tiên đi kèm màn hình và pin có dạng cong, có nghĩa là nó có thể uốn cong. Tuy nhiên nó chưa thực sự ấn tượng.

Trong khi đó, G Flex 2 thực tế là một sản phẩm nâng cấp của G Flex gốc nhằm cải thiện khả năng làm việc, bao gồm chip Snapdragon 810 mới, màn hình 5,5 inch độ phân giải tăng lên đến 1080p. Nó vẫn là smartphone có màn hình uốn dẻo nên bạn có thể ngồi lên nó mà không bị vỡ màn hình, thậm chí thả nó xuống dưới và nhặt lên mà nó vẫn có thể làm việc. Một phần của độ bền đó là công nghệ kính màn hình khá tốt, trong khi máy ảnh của nó nhận được sự hỗ trợ tích cực của phần mềm hỗ trợ.

LG G3

Phát hành tháng 5/2014: Đây là một trong những smartphone được đánh giá cao trong năm 2014. Nó là sản phẩm đầu tiên đi kèm với màn hình Quad HD, mở ra một kỷ nguyên mới của công nghệ màn hình mật độ điểm ảnh siêu nét cho smartphone.

Diem mat nhung dien thoai noi bat nhat cua LG-Hinh-3
Ra mắt cách đây 1,5 năm, nhưng LG G3 vẫn còn khá tốt so với hiện nay

Màn hình của máy có kích thước 5,5 inch, đặt bên trong thân máy với những đường cong mặt sau. Máy ảnh 13 MP có tính năng ổn định hình ảnh quang học và lấy nét bằng laser cho kết quả xuất sắc. Pin dung lượng 3000 mAh kết hợp công nghệ sạc Quick Charge của Qualcomm giúp tăng tốc độ sạc.

Mặc dù đã được thay thế bởi G4, nhưng G3 vẫn là một trong những chiếc smartphone tuyệt vời mà bạn có thể mua với mức giá thấp hơn nhiều so với thời điểm công bố.

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