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Số hóa - Xe

ChatGPT, Gemini và Claude có thể khóa tài khoản vì lý do gì?

Tài khoản ChatGPT, Gemini và Claude có thể bị khóa vì vi phạm chính sách. Người dùng cần biết cách kháng nghị và sao lưu dữ liệu để tránh mất thông tin.

Thiên Trang (th)

Mới đây, một nhà nghiên cứu bảo mật sử dụng tài khoản có tên log4j cho biết nhận được email từ OpenAI thông báo tài khoản ChatGPT bị vô hiệu hóa vì lý do “Cyber Abuse”, tức lạm dụng an ninh mạng. Trước đó, người này đăng các bài viết về việc giành quyền quản trị trên chiếc TV Samsung đời 2025 để tìm hiểu thiết bị thu thập dữ liệu. Log4j khẳng định không sử dụng OpenAI để tìm kiếm hay khai thác lỗ hổng. Tuy nhiên, đến ngày 28/10, OpenAI chưa xác nhận hoạt động cụ thể khiến tài khoản bị gắn cờ. Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa nghiên cứu hợp pháp và hành vi vi phạm chính sách AI.

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Email thông báo tài khoản ChatGPT bị vô hiệu hóa với lý do “Cyber Abuse” trong vụ việc được nhà nghiên cứu log4j chia sẻ. (Ảnh: cybersport)

Các nền tảng AI đều có những giới hạn sử dụng nghiêm ngặt. ChatGPT, Gemini và Claude đều có thể xử lý các hành vi liên quan đến tấn công mạng, lừa đảo, mạo danh, phát tán mã độc hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Việc tìm cách vượt qua cơ chế an toàn của mô hình, chẳng hạn jailbreak hay prompt injection nhằm thao túng hệ thống, cũng có thể dẫn đến rủi ro. Ngoài ra, các nền tảng cấm nội dung xâm hại trẻ em, hỗ trợ khủng bố, chế tạo vũ khí và cổ xúy hành vi tự gây hại. Dù có những điểm chung, quy định cụ thể và cách thực thi của mỗi dịch vụ không hoàn toàn giống nhau.

Với ChatGPT, tài khoản còn có thể bị vô hiệu hóa khi người dùng chia sẻ tài khoản hoặc khóa API không đúng quy định, tìm cách né giới hạn truy cập hay không hoàn tất xác minh danh tính khi được yêu cầu. Google có thể hạn chế tài khoản Gemini nếu phát hiện vi phạm lặp lại, trong một số trường hợp ảnh hưởng đến cả tài khoản Google. Trong khi đó, Anthropic có thể khóa Claude khi người dùng vi phạm chính sách nhiều lần, vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc tạo tài khoản từ khu vực không được hỗ trợ. Người dùng nên đọc chính sách chính thức của từng nền tảng thay vì mặc định mọi hoạt động nghiên cứu hay thử nghiệm đều được chấp nhận.

Nếu tài khoản bị khóa, người dùng nên kháng nghị qua kênh chính thức. Với ChatGPT, có thể sử dụng đường dẫn trong email thông báo hoặc biểu mẫu tại openai.com/form/appeal. Người dùng Gemini nên làm theo hướng dẫn trong email hoặc thông báo hạn chế; một số công cụ dành cho lập trình viên có biểu mẫu riêng. Với Claude, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản bị khóa để truy cập biểu mẫu kháng nghị nếu hệ thống cho phép. Nội dung nên trình bày ngắn gọn mục đích sử dụng, bối cảnh và thông tin liên quan. Không nên tạo tài khoản mới để né lệnh khóa, bởi hành vi này có thể vi phạm chính sách và gây bất lợi khi xem xét kháng nghị.

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Người dùng nên sao lưu lịch sử trò chuyện và dữ liệu AI định kỳ để hạn chế thiệt hại khi tài khoản bị khóa.

Một biện pháp quan trọng khác là sao lưu dữ liệu định kỳ khi tài khoản vẫn hoạt động. ChatGPT hỗ trợ xuất dữ liệu trong phần Settings, mục Data controls; Gemini cho phép tải dữ liệu qua Google Takeout tại takeout.google.com; còn Claude có tùy chọn Export data trong phần Settings, mục Privacy trên web hoặc ứng dụng máy tính. Người dùng cũng nên giữ email đăng ký hoạt động và theo dõi thông báo từ nhà cung cấp. Các nền tảng chưa công bố thời hạn xử lý kháng nghị thống nhất, vì vậy việc chuẩn bị dữ liệu từ sớm giúp giảm nguy cơ mất lịch sử trò chuyện và nội dung quan trọng nếu quyền truy cập bị gián đoạn.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#khóa tài khoản AI #ChatGPT #Gemini #Claude #kháng nghị tài khoản #chính sách AI

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