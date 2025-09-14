Công bố Bảo vật Quốc gia Avalokitesvara Bắc Bình tại Lâm Đồng

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình vừa được công nhận Bảo vật Quốc gia, là nguồn tư liệu quý về nghệ thuật điêu khắc và tôn giáo văn hóa Chăm-pa.

Sáng 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là Bảo vật Quốc gia.

Quang cảnh lễ công bố bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện đồng thời khai mạc “Không gian Văn hóa - Âm nhạc - Ẩm thực các dân tộc” và triển lãm chuyên đề hưởng ứng Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025.

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Nguyên và văn hóa Chăm. Tiếp đó, đại biểu và đông đảo người dân đã chứng kiến khoảnh khắc công bố, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia cho Tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một kiệt tác nghệ thuật Chăm-pa, chế tác từ đá sa thạch, có niên đại thế kỷ VIII – IX. Tượng phản ánh sự giao thoa văn hóa Chăm và Ấn Độ, đồng thời là nguồn tư liệu quý để nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc và tôn giáo Chăm-pa.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu Bảo vật Quốc gia Tượng Avalokitesvara Bắc Bình tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Theo hồ sơ, hiện vật này được phát hiện tình cờ trước năm 1945 tại Bắc Bình. Sau nhiều lần cất giấu và bảo quản, đến năm 2001, tượng được bàn giao cho bảo tàng để trưng bày, bảo tồn. Cùng với Đàn đá Đắk Sơn và Linga Vàng, đây là Bảo vật Quốc gia thứ ba hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh và Bảo tàng Lâm Đồng đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia Tượng Avalokitesvara Bắc Bình của Thủ tướng Chính phủ.

Tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, truyền thông, quảng bá, trưng bày và giáo dục giá trị của bảo vật. Đồng thời gắn kết với phát triển du lịch văn hóa để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Đại biểu cắt băng khai mạc không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Sau phần nghi thức, các đại biểu thực hiện cắt băng khai mạc Không gian Văn hóa - Âm nhạc - Ẩm thực, nơi hội tụ các hoạt động trình diễn, trưng bày hiện vật, hình ảnh, cùng giới thiệu sách tiêu biểu của tỉnh. Không gian này sẽ mở cửa đón khách tham quan trong suốt Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025.