Công bố Bảo vật Quốc gia Avalokitesvara Bắc Bình tại Lâm Đồng

Sáng 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là Bảo vật Quốc gia.
Sự kiện đồng thời khai mạc “Không gian Văn hóa - Âm nhạc - Ẩm thực các dân tộc” và triển lãm chuyên đề hưởng ứng Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025.
Chương trình mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Nguyên và văn hóa Chăm. Tiếp đó, đại biểu và đông đảo người dân đã chứng kiến khoảnh khắc công bố, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia cho Tượng Avalokitesvara Bắc Bình.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một kiệt tác nghệ thuật Chăm-pa, chế tác từ đá sa thạch, có niên đại thế kỷ VIII – IX. Tượng phản ánh sự giao thoa văn hóa Chăm và Ấn Độ, đồng thời là nguồn tư liệu quý để nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc và tôn giáo Chăm-pa.
Theo hồ sơ, hiện vật này được phát hiện tình cờ trước năm 1945 tại Bắc Bình. Sau nhiều lần cất giấu và bảo quản, đến năm 2001, tượng được bàn giao cho bảo tàng để trưng bày, bảo tồn. Cùng với Đàn đá Đắk Sơn và Linga Vàng, đây là Bảo vật Quốc gia thứ ba hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.
Tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, truyền thông, quảng bá, trưng bày và giáo dục giá trị của bảo vật. Đồng thời gắn kết với phát triển du lịch văn hóa để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
Sau phần nghi thức, các đại biểu thực hiện cắt băng khai mạc Không gian Văn hóa - Âm nhạc - Ẩm thực, nơi hội tụ các hoạt động trình diễn, trưng bày hiện vật, hình ảnh, cùng giới thiệu sách tiêu biểu của tỉnh. Không gian này sẽ mở cửa đón khách tham quan trong suốt Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025.
Thông tin về Tượng Avalokitesvara Bắc Bình
- Phát hiện: Trước năm 1945 tại thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (nay là xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng) cùng 4 pho tượng khác; năm 2001 được ông Ngô Hiếu Học phát hiện lại và bàn giao cho bảo tàng.
- Chất liệu: Đá sa thạch mịn màu xám đen.
- Kích thước: Cao 61 cm, nặng 13 kg.
- Tình trạng: Gãy phần dưới cổ chân và một phần cánh tay phải, song vẫn giữ đầy đủ đặc điểm cơ bản.
- Đặc điểm: Vừa mang phong cách điêu khắc Chăm Pa thế kỷ VIII–IX, vừa có sự gần gũi với nghệ thuật đá lưu vực hạ lưu sông Mê Kông.
- Giá trị: Tư liệu độc bản phản ánh quá trình giao lưu văn hóa Chăm – Ấn, đồng thời đánh dấu bước chuyển phong cách nghệ thuật từ thế kỷ VII–VIII sang Trà Kiệu, Đồng Dương (thế kỷ IX–X).
- Công nhận: Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 31/12/2024. Hiện trưng bày tại Bảo tàng Lâm Đồng.