Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Công bố Bảo vật Quốc gia Avalokitesvara Bắc Bình tại Lâm Đồng

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình vừa được công nhận Bảo vật Quốc gia, là nguồn tư liệu quý về nghệ thuật điêu khắc và tôn giáo văn hóa Chăm-pa.

Bảo Giang

Sáng 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là Bảo vật Quốc gia.

kto-br_di-san-1.jpg
Quang cảnh lễ công bố bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện đồng thời khai mạc “Không gian Văn hóa - Âm nhạc - Ẩm thực các dân tộc” và triển lãm chuyên đề hưởng ứng Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025.

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Nguyên và văn hóa Chăm. Tiếp đó, đại biểu và đông đảo người dân đã chứng kiến khoảnh khắc công bố, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia cho Tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

kto-br_di-san-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh: Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một kiệt tác nghệ thuật Chăm-pa, chế tác từ đá sa thạch, có niên đại thế kỷ VIII – IX. Tượng phản ánh sự giao thoa văn hóa Chăm và Ấn Độ, đồng thời là nguồn tư liệu quý để nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc và tôn giáo Chăm-pa.

kto-br_di-san-7.jpg
kto-br_di-san-8.jpg
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu Bảo vật Quốc gia Tượng Avalokitesvara Bắc Bình tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Theo hồ sơ, hiện vật này được phát hiện tình cờ trước năm 1945 tại Bắc Bình. Sau nhiều lần cất giấu và bảo quản, đến năm 2001, tượng được bàn giao cho bảo tàng để trưng bày, bảo tồn. Cùng với Đàn đá Đắk Sơn và Linga Vàng, đây là Bảo vật Quốc gia thứ ba hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng.

kto-br_di-san-4.jpg
Lãnh đạo tỉnh và Bảo tàng Lâm Đồng đón nhận Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia Tượng Avalokitesvara Bắc Bình của Thủ tướng Chính phủ.

Tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, truyền thông, quảng bá, trưng bày và giáo dục giá trị của bảo vật. Đồng thời gắn kết với phát triển du lịch văn hóa để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

kto-br_di-san-6.jpg
Đại biểu cắt băng khai mạc không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Sau phần nghi thức, các đại biểu thực hiện cắt băng khai mạc Không gian Văn hóa - Âm nhạc - Ẩm thực, nơi hội tụ các hoạt động trình diễn, trưng bày hiện vật, hình ảnh, cùng giới thiệu sách tiêu biểu của tỉnh. Không gian này sẽ mở cửa đón khách tham quan trong suốt Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025.

Thông tin về Tượng Avalokitesvara Bắc Bình

  • Phát hiện: Trước năm 1945 tại thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (nay là xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng) cùng 4 pho tượng khác; năm 2001 được ông Ngô Hiếu Học phát hiện lại và bàn giao cho bảo tàng.
  • Chất liệu: Đá sa thạch mịn màu xám đen.
  • Kích thước: Cao 61 cm, nặng 13 kg.
  • Tình trạng: Gãy phần dưới cổ chân và một phần cánh tay phải, song vẫn giữ đầy đủ đặc điểm cơ bản.
  • Đặc điểm: Vừa mang phong cách điêu khắc Chăm Pa thế kỷ VIII–IX, vừa có sự gần gũi với nghệ thuật đá lưu vực hạ lưu sông Mê Kông.
  • Giá trị: Tư liệu độc bản phản ánh quá trình giao lưu văn hóa Chăm – Ấn, đồng thời đánh dấu bước chuyển phong cách nghệ thuật từ thế kỷ VII–VIII sang Trà Kiệu, Đồng Dương (thế kỷ IX–X).
  • Công nhận: Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 31/12/2024. Hiện trưng bày tại Bảo tàng Lâm Đồng.
#Bảo vật Quốc gia Avalokitesvara Bắc Bình #điêu khắc nghệ thuật Chăm-pa #văn hóa Chăm-pa #bảo tàng Lâm Đồng #di tích lịch sử Bắc Bình #nghệ thuật đá sa thạch

Bài liên quan

Kho tri thức

Đàn đá Đắk Sơn được công nhận Bảo vật quốc gia

Được chế tác từ đá rhyolite, bộ đàn đá Đắk Sơn gồm 16 thanh vang trong trẻo vừa được công nhận Bảo vật quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa – lịch sử đặc biệt.

Sáng 12/9 tại Trung tâm Hội nghị phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Đàn đá Đắk Sơn là Bảo vật quốc gia; đồng thời đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho cụm hang động C3-C4, C7, C8 (Krông Nô) và chứng nhận lễ hội Tăm Blang M’prang Bon của đồng bào M’Nông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

kto-br_12-9-1.jpg
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Đàn đá Đắk Sơn là Bảo vật quốc gia.
Xem chi tiết

Photo

Ngọn đồi rung lắc nhiều đêm, bất ngờ lộ ra "mộ cổ" kỳ bí

Trong khu mộ tìm thấy nhiều cổ vật quý giá, trong đó có những hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia cấp 1.

Ngon doi rung lac nhieu dem, bat ngo lo ra
Ngọn đồi ở thôn Đại Hà Khẩu (Sơn Tây, Trung Quốc) liên tục rung chuyển ban đêm từ năm 2007, khiến dân làng hoang mang.(Ảnh: kknews) 
Xem chi tiết

Photo

Ngọn đồi rung lắc nhiều đêm, chuyên gia phát hiện “mộ cổ” lạ lùng

Nhiều hiện vật được khai quật được công nhận là bảo vật cấp 1 trong ngôi mộ kỳ lạ này, hé lộ nền văn minh cổ đại bị lãng quên.

Ngon doi rung lac nhieu dem, chuyen gia phat hien “mo co” la lung
Ngọn đồi ở thôn Đại Hà Khẩu (Sơn Tây, Trung Quốc) liên tục rung chuyển ban đêm kèm âm thanh lạ, khiến dân làng nghi ngờ có động đất nhỏ hoặc hoạt động bất thường (2007). (Ảnh: kknews) 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới