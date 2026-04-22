Công an vào cuộc vụ xe chở đất vào bãi vật liệu trong đất dự án

Ngày 22/4, trao đổi với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, liên quan đến việc nhiều xe trọng tải lớn chở đất, nối đuôi nhau chạy ầm ầm ra vào bãi trung chuyển vật liệu nằm trong diện tích đất quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng (TP Hà Nội), Trung tá Dương Văn Chiêm - Trưởng Công an phường Phú Thượng - cho biết, qua phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công an phường và chính quyền địa phương đã vào cuộc.

Theo đó, dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng đang trong thời gian kiểm đếm đo đạc, đền bù để giải phóng mặt bằng, hơn nữa khu vực phản ánh là của một hợp tác xã và họ chưa nhận được đền bù. Nhưng sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, UBND phường Phú Thượng có văn bản thông báo tạm dừng không cho hoạt động nữa, đồng thời hạ chắn cấm các xe tải to ra vào.

"Công an phường Phú Thượng cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu bãi trả lại hiện trạng như ban đầu. Đến nay, tình trạng đó đã được xử lý" - Trung tá Dương Văn Chiêm khẳng định.

Xe ô tô trọng tải lớn chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải ra vào các bãi trung chuyển vật liệu nằm trong diện tích đất quy hoạch làm Công viên công cộng phường Phú Thượng hôm 14/4.

Trưởng Công an phường Phú Thượng cho biết thêm, ngoài UBND phường, Công an phường Phú Thượng vào cuộc, thì phía Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo, giao Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra, làm việc về vấn đề này.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng tỷ lệ 1/500 là dự án thành phần độc lập ban đầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.

Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô sử dụng đất khoảng 19,99 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Vị trí công viên nằm tại khu vực ven sông Hồng, giáp đường Vành đai 3 (chân cầu Thăng Long) và đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, TP Hà Nội).

Xe tải nhộn nhịp vào bãi vật liệu trong đất dự án để đổ đất xuống sà lan.

Để phục vụ triển khai dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng, ngày 27/3/2026, UBND phường Phú Thượng ban hành thông báo thu hồi đất số 96/TB-UBND, cho biết tiến hành thu hồi đất đối với 79 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đang sử dụng với tổng diện tích dự kiến 199.889m2 đất trên địa bàn phường. Về tiến độ thu hồi đất, hoàn thành trong qúy II/2026. Song thực tế, việc giải phóng mặt bằng dự án vẫn đang còn nhiều vướng mắc.

Đặc biệt, trong các ngày 11, 13,14/4/2026, PV còn ghi nhận nhiều lượt xe trọng tải lớn chở đất từ một dự án đang thi công, gần Cầu Nhật Tân (Hà Nội), nối đuôi nhau chạy ầm ầm ra vào bãi trung chuyển vật liệu nằm trong diện tích đất quy hoạch làm dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng.

Tại bãi trung chuyển vật liệu, vẫn còn nhiều máy móc nhằm phục vụ cho việc vận chuyển đất, cát. Cùng với đó những đống đất vẫn được cao như núi. Theo người dân những bãi trung chuyển này là trái phép, sử dụng sai mục đích đất. Thời điểm PV ghi nhận từng lượt xe tải trọng lớn chở đất nối đuôi nhau ra vào bãi tập kết ầm ầm, mỗi khi xe chạy qua, bụi bẩn bay mù mịt, gây ô nhiễm. Xe chạy vào bãi chở theo khối lượng lớn đất công trình, sau đó được đổ trực tiếp, nhanh chóng lên chiếc sà lan đợi sẵn dưới sông Hồng.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: ‘Binh đoàn’ xe chở đất nhộn nhịp vào bãi vật liệu trong đất dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) hôm 14/4/2026.

