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Xã hội

Công an phường Láng bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối

Trong lúc tuần tra, Công an phường Láng phát hiện nhóm 5 thanh thiếu niên mang hung khí. Qua điều tra, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định.

Thiên Anh

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, khoảng 0h30 ngày 3/7/2026, Tổ công tác Công an phường Láng (TP Hà Nội) phát hiện một nhóm gồm 5 thanh thiếu niên tụ tập trước một quán nướng trên đường Láng có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 thanh kiếm và đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

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3 đối tượng Nguyễn Tân Dũng (SN 2008), Nguyễn Xuân Bắc (SN 2008), H.M.V (SN 2010), cùng trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Fanpage Công an thành phố Hà Nội.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó, khoảng 1h ngày 29/6/2026, cả nhóm đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường và mang theo hung khí đuổi theo một nhóm nam thanh niên khác với mục đích đánh nhau.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Tân Dũng (SN 2008), Nguyễn Xuân Bắc (SN 2008) và H.M.V. (SN 2010), cùng trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với 2 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi, cơ quan công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo, hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#Công an #Láng #thanh thiếu niên #hung khí #xử lý #trật tự

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