Cấm xe từ 8 tấn qua phà Cát Lái trong 2 ngày

Để phục vụ tổ chức Lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái, Sở Xây dựng TP HCM vừa ra thông báo về việc phối hợp điều tiết giao thông.

Theo Sở Xây dựng (SXD) TP HCM, từ 0h đến 5h ngày 14/1 và từ 9h ngày 14/1 đến 17h ngày 15/1 sẽ cấm xe ô tô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái (phường Cát Lái, TP HCM) để phục vụ tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.

Thông báo phối hợp điều tiết giao thông bến phà Cát Lái nhằm phục vụ tổ chức Lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái của SXD TP HCM

Như vậy, xe ô tô từ 8 tấn trở lên chỉ được qua phà Cát Lái từ 5h đến 9h ngày 14/1, sau đó sẽ bị cấm hoàn toàn và chỉ được qua lại phà từ sau 17h chiều 15/1.

Lộ trình thay thế: TP HCM -> đường Mai Chí Thọ -> đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây -> đường 319 -> KCN Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Phối cảnh cầu Cát Lái

“Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ”, lãnh đạo SXD TP HCM khuyến cáo.

Thông tin Lễ động thổ chuẩn bị xây dựng cầu thay phà Cát Lái khiến người dân TP HCM và Đồng Nai vô cùng phấn khởi. Đây là niềm mơ ước hàng chục năm qua của biết bao người dân để sớm thoát cảnh “qua sông luỵ phà”.

Dự án cầu Cát Lái (nối đôi bờ Đồng Nai và TP HCM) do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Cầu có tổng chiều dài khoảng 11,6km; trong đó cầu chính dài 3kmm, quy mô 8 làn xe, thiết kế vận tốc 80km/h. Điểm đầu cầu tại đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP HCM) và điểm cuối tại xã Đại Phước (huyên Nhơn Trạch cũ, tỉnh Đồng Nai).

Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng.