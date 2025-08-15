Công an Lâm Đồng tự hào 80 năm truyền thống

Từ những chiến công trong kháng chiến đến giữ gìn an ninh hôm nay, Công an Lâm Đồng tiếp tục khẳng định bản lĩnh, lòng trung thành và sự tận tụy với Nhân dân.

Chiều 15/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K’Đăm; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; cùng đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ qua các thời kỳ, đại diện các ban ngành, đoàn thể, tôn giáo và dân tộc trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an Lâm Đồng nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng Công an Lâm Đồng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an Lâm Đồng tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong, đoàn kết; kiên định lập trường chính trị, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp; đổi mới tư duy, sáng tạo trong công tác; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Nhân dân. Đồng chí khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, giữ trọn lời thề “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên cuộc sống và góp phần xây dựng Lâm Đồng trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách.