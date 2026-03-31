Công an Hà Nội rà soát hàng trăm trường tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh

Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, môi trường (Công an TP Hà Nội) tiếp tục mở rộng điều tra, làm việc với nhiều trường học trên địa bàn thành phố để làm rõ nguyên nhân tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh trong nhà trường.

Lợn bệnh được thu gom vận chuyển về Hà Nội để giết mổ và đưa ra thị trường.

Công an TP Hà Nội đang rà soát từ hàng trăm trường tiểu học và trường mầm non trên địa bàn thành phố có liên quan đến đường dây đưa thịt lợn bệnh vào vào bếp ăn trường học. Nhiều trường không biết việc có thể lợn bệnh đã vào bếp ăn nhà trường. Nhóm đối tượng giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh cho biết vì ham lợi nhuận nên đã bán loại thực phẩm này cho các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học.

Công an TP Hà Nội đang đề nghị các trường học và các công ty suất ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội lấy nguồn thực phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, cần kiểm tra và dừng ngay việc nhập thực phẩm của công ty này. Đồng thời, các trường học cần có bộ phận giám sát và kiểm tra nguồn thực phẩm đầu vào mỗi ngày.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Lương Đức Hà (Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 3.600 con lợn, tương đương 300 tấn lợn dịch bệnh đã được tiêu thụ trên thị trường, bán ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh, một số doanh nghiệp cấp suất ăn tập thể cho các khu công nghiệp, một số trường tiểu học, trường mẫu giáo trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Quá trình trinh sát phát hiện lò mổ có những con lợn đã chết.

Một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguyên liệu thực phẩm, dẫn đến khó khăn trong truy xuất nguồn gốc. Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây này, trong đó có Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát chuyên cung cấp thực phẩm cho nhiều bếp ăn tập thể và trường học.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an khởi tố.

Trong vụ án này, lực lượng chức năng bước đầu xác định một số trường mầm non cũng đã nhập loại thịt bệnh này. Biết là sai nhưng đánh vào tâm lý khách hàng "chỉ cần rẻ" nên vẫn bất chấp để làm và cái giá phải trả có thể "sẽ rất đắt" vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của những người ăn phải "lợn bệnh". Nhiều trong đó là những em bé mới chỉ ở tuổi mầm non. Với con số "hàng trăm" bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học được xác định có liên quan trong đường dây này, hậu quả sẽ rất khôn lường.

