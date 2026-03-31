Xã hội

Công an Hà Nội rà soát hàng trăm trường tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh

Công an TP Hà Nội đang rà soát hàng trăm trường tiểu học và trường mầm non trên địa bàn có liên quan đến đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh.

Gia Đạt

Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, môi trường (Công an TP Hà Nội) tiếp tục mở rộng điều tra, làm việc với nhiều trường học trên địa bàn thành phố để làm rõ nguyên nhân tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh trong nhà trường.

thitlon.jpg
Lợn bệnh được thu gom vận chuyển về Hà Nội để giết mổ và đưa ra thị trường.

Công an TP Hà Nội đang rà soát từ hàng trăm trường tiểu học và trường mầm non trên địa bàn thành phố có liên quan đến đường dây đưa thịt lợn bệnh vào vào bếp ăn trường học. Nhiều trường không biết việc có thể lợn bệnh đã vào bếp ăn nhà trường. Nhóm đối tượng giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh cho biết vì ham lợi nhuận nên đã bán loại thực phẩm này cho các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học.

Công an TP Hà Nội đang đề nghị các trường học và các công ty suất ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội lấy nguồn thực phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, cần kiểm tra và dừng ngay việc nhập thực phẩm của công ty này. Đồng thời, các trường học cần có bộ phận giám sát và kiểm tra nguồn thực phẩm đầu vào mỗi ngày.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Lương Đức Hà (Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 3.600 con lợn, tương đương 300 tấn lợn dịch bệnh đã được tiêu thụ trên thị trường, bán ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh, một số doanh nghiệp cấp suất ăn tập thể cho các khu công nghiệp, một số trường tiểu học, trường mẫu giáo trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Quá trình trinh sát phát hiện lò mổ có những con lợn đã chết.

Một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguyên liệu thực phẩm, dẫn đến khó khăn trong truy xuất nguồn gốc. Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây này, trong đó có Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát chuyên cung cấp thực phẩm cho nhiều bếp ăn tập thể và trường học.

682039ef-118e-4b34-b3ed-c5f321c0a02f.jpg
Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an khởi tố.

Trong vụ án này, lực lượng chức năng bước đầu xác định một số trường mầm non cũng đã nhập loại thịt bệnh này. Biết là sai nhưng đánh vào tâm lý khách hàng "chỉ cần rẻ" nên vẫn bất chấp để làm và cái giá phải trả có thể "sẽ rất đắt" vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của những người ăn phải "lợn bệnh". Nhiều trong đó là những em bé mới chỉ ở tuổi mầm non. Với con số "hàng trăm" bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học được xác định có liên quan trong đường dây này, hậu quả sẽ rất khôn lường.

>>> Xem thêm video: Thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Tiêu huỷ 13 con trâu bị lở mồm long móng đang trên đường vào lò mổ

Lực lượng liên ngành tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện và buộc tiêu hủy 13 con trâu nhiễm bệnh lở mồm long móng đang trên đường vào lò mổ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Chi Cục quản lý thị trường, Đoàn kiểm tra Liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh vừa tiêu hủy 13 con trâu mắc bệnh lở mồm long móng.

Theo đó, khoảng 10h5 ngày 9/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các lực lượng liên ngành kiểm tra xe tải BKS 37H-124.94 đang dừng trên tuyến 295B (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) do anh T. (SN 1994, Nghệ An) điều khiển kiêm chủ hàng.

Xã hội

Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long vụ thịt lợn nhiễm bệnh

Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ, nhân viên vừa bị bắt để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, cùng 3 cán bộ và nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

7777665.jpg
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
Xã hội

Trách nhiệm HaLong Canfoco vụ nhập 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh?

Nếu cơ sở chế biến đồ hộp biết rõ nguyên liệu sản xuất đồ hộp là lợn bệnh thuộc trường hợp phải tiêu hủy mà vẫn nhập hàng để sản xuất thì sẽ bị xử lý.

Những ngày qua, vụ việc Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi tuồn đến kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, Hải Phòng) thu hút sự chú ý từ dư luận. 9 đối tượng đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

7777665.jpg
Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long
