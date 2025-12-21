Hà Nội

Xã hội

Công an TP Huế tăng cường xử lý phương tiện vận tải vi phạm dịp cuối năm

Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hoàng Lý

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp cuối năm phục vụ các sự kiện lớn của đất nước.

65b30900-14f4-4dd7-b639-6b18496cb7b5.jpg
Lực lượng CSGT Thành phố Huế kiểm tra xử lý các phương tiện vận tải vi phạm

Theo đó vào dịp cuối năm, khi lưu lượng phương tiện và nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao, lực lượng CSGT Công an TP Huế tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Huế đã triển khai các tổ, nhóm chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm theo từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể. Trong đó, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải hàng hóa, xe tải nặng, xe kinh doanh vận tải hoạt động vào ban đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe.

67759032-e357-4985-9251-daa74fbd0d15.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý, các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT Công an TP Huế xác định việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ là nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm. Lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt đối với các hành vi điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi sai làn đường, chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về dừng, đỗ xe và các hành vi vi phạm khác tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Song song với công tác xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an TP Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT với nhiều hình thức phù hợp. Lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền trực tiếp đối với người tham gia giao thông, kết hợp tuyên truyền lưu động, hướng dẫn cụ thể các quy định của pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, qua đó từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm, tai nạn và ùn tắc giao thông được kiềm chế. Trong thời gian cao điểm từ ngày 15/12/2025 đến ngày 21/12/2025, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý hơn 290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 250 trường hợp vi phạm tốc độ, 9 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe và nhiều trường hợp vi phạm khác.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Huế sẽ tiếp tục duy trì các tổ, nhóm công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, nhất là ban đêm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng và nhu cầu đi lại an toàn của Nhân dân dịp cuối năm và đầu xuân mới.

