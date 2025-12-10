Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con trai nghệ sĩ Thương Tín nén đau buồn trong tang lễ cha

Giải trí

Con trai nghệ sĩ Thương Tín nén đau buồn trong tang lễ cha

Ca sĩ phòng trà Thanh Tùng - con trai diễn viên Thương Tín luôn túc trực trong tang lễ cha.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhạc sĩ Tô Hiếu (giữa) chia sẻ trên Vietnamnet, các em, con trai (ngoài cùng bên trái) và con gái nghệ sĩ Thương Tín đều bần thần, buồn bã trong tang lễ. Ảnh: FB Tô Hiếu.
Nhạc sĩ Tô Hiếu (giữa) chia sẻ trên Vietnamnet, các em, con trai (ngoài cùng bên trái) và con gái nghệ sĩ Thương Tín đều bần thần, buồn bã trong tang lễ. Ảnh: FB Tô Hiếu.
Con trai nghệ sĩ Thương Tín tên Thanh Tùng, từng là ca sĩ phòng trà. Ảnh: FB Tô Hiếu.
Con trai nghệ sĩ Thương Tín tên Thanh Tùng, từng là ca sĩ phòng trà. Ảnh: FB Tô Hiếu.
Con gái Thương Tín năm nay 11 tuổi, hành lễ trước linh cữu cha. Tô Hiếu chia sẻ trên Tiền Phong: “Khoảng mấy tháng trở lại đây, anh buồn, hơi trầm cảm. Anh cũng suy sụp vì lâu không được gặp con gái. Anh có tâm sự rằng mẹ bé không cho gặp con, cắt liên lạc luôn với anh". Ảnh: Tiền Phong.
Con gái Thương Tín năm nay 11 tuổi, hành lễ trước linh cữu cha. Tô Hiếu chia sẻ trên Tiền Phong: “Khoảng mấy tháng trở lại đây, anh buồn, hơi trầm cảm. Anh cũng suy sụp vì lâu không được gặp con gái. Anh có tâm sự rằng mẹ bé không cho gặp con, cắt liên lạc luôn với anh". Ảnh: Tiền Phong.
Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng tiết lộ vì sao đám tang vắng lặng: "Không phải hàng xóm, dân địa phương lạnh lùng với anh Tín mà theo tôi được biết, phần lớn người dân đang đi làm, nhất là hôm nay không phải cuối tuần. Buổi tối, họ sẽ đến viếng đông hơn". Ảnh: Vietnamnet.
Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng tiết lộ vì sao đám tang vắng lặng: "Không phải hàng xóm, dân địa phương lạnh lùng với anh Tín mà theo tôi được biết, phần lớn người dân đang đi làm, nhất là hôm nay không phải cuối tuần. Buổi tối, họ sẽ đến viếng đông hơn". Ảnh: Vietnamnet.
Sinh thời, Thương Tín đóng nhiều bộ phim. Dự án cuối cùng của ông là Culi không bao giờ khóc, ra rạp năm 2024. Ảnh: Vietnamnet.
Sinh thời, Thương Tín đóng nhiều bộ phim. Dự án cuối cùng của ông là Culi không bao giờ khóc, ra rạp năm 2024. Ảnh: Vietnamnet.
Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ trên Dân Việt, vài ngày trước khi qua đời, sức khỏe của Thương Tín suy yếu rõ rệt. Ông gần như không còn khả năng tự chủ trong ăn uống và sinh hoạt. Ảnh: Người Đưa Tin.
Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ trên Dân Việt, vài ngày trước khi qua đời, sức khỏe của Thương Tín suy yếu rõ rệt. Ông gần như không còn khả năng tự chủ trong ăn uống và sinh hoạt. Ảnh: Người Đưa Tin.
“Anh không còn tỉnh táo, nhiều lúc mất nhận thức. Gia đình đưa anh đi bệnh viện kiểm tra thì sức khỏe tổng thể không quá nghiêm trọng, nhưng cơ thể bị lở loét do nằm nhiều, sức lực giảm sút,” nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay. Ảnh: Người Đưa Tin.
“Anh không còn tỉnh táo, nhiều lúc mất nhận thức. Gia đình đưa anh đi bệnh viện kiểm tra thì sức khỏe tổng thể không quá nghiêm trọng, nhưng cơ thể bị lở loét do nằm nhiều, sức lực giảm sút,” nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, lễ động quan diễn viên Thương Tín sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 10/12. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, lễ động quan diễn viên Thương Tín sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 10/12. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online
Linh cữu sau đó được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Vietnamnet.
Linh cữu sau đó được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
#nghệ sĩ Thương Tín #diễn viên Thương Tín #đám tang diễn viên Thương Tín #con trai Thương Tín

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT