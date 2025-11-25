Hà Nội

Chồng Hoa hậu Diễm Hương ân cần chăm sóc con trai mới sinh

Giải trí

Chồng Hoa hậu Diễm Hương ân cần chăm sóc con trai mới sinh

Hoa hậu Diễm Hương khoe loạt ảnh Thanh Duy bồng con trai. Phía Thanh Duy cảm ơn Diễm Hương trao cho anh món quà thiêng liêng nhất.

Chia sẻ hình ảnh Thanh Duy chăm sóc con trai, Hoa hậu Diễm Hương viết: "Khoảnh khắc 1 thanh niên thành đàn ông là họ thức giấc 1 cách lập tức và tỉnh táo bởi trách nhiệm và tình thương". Ảnh: FB Diễm Hương.
Trước đó, Thanh Duy cảm ơn Diễm Hương vì đã mạnh mẽ thay anh, nâng niu con suốt chín tháng và trao cho anh món quà thiêng liêng nhất. Ảnh: FB Diễm Hương.
"Nhìn em vượt qua tất cả để mang con đến, anh càng biết mình phải trân trọng và yêu em nhiều hơn nữa", Thanh Duy nhắn nhủ Diễm Hương. Ảnh: FB Thanh Duy.
Thanh Duy chào mừng con trai gia đình. "Con đến, mang theo hạnh phúc, may mắn và ánh sáng, và biến mọi cố gắng của ba mẹ trở thành xứng đáng. Từ hôm nay, ba mẹ và anh 2 sẽ nắm tay con đi qua mọi mùa yêu thương", chồng Diễm Hương chia sẻ. Ảnh: FB Diễm Hương.
Diễm Hương có con thứ 2 ở tuổi 35, nhờ phương pháp IVF (Thụ tinh trong ống nghiệm). Ảnh: FB Diễm Hương.
Người đẹp sang Canada định cư từ năm 2023. Ảnh: FB Diễm Hương.
Bé Noah - con trai riêng của Diễm Hương cũng định cư ở Canada. Không ít lần Diễm Hương tiết lộ bé Noah được Thanh Duy yêu thương như con ruột. Ảnh: FB Diễm Hương.
Gần đây, bố mẹ đẻ của Diễm Hương sang Canada, tặng cháu trai thứ hai một chiếc xe hơi. "Ba bé Ong thay bé Ong nhận quà sớm. Ông Bà Ngoại kêu xe không đủ chỗ sắp tới rồi. Anh hai lớn quá, em Ong không có chỗ", Diễm Hương bày tỏ. Ảnh: FB Diễm Hương.
Thanh Duy cảm ơn bố mẹ vợ đã không ngại quãng đường xa để sang Canada giúp đỡ, yêu thương các cháu ngoại. Ảnh: FB Diễm Hương.
