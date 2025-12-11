Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đạo diễn Trần Lực cùng con trai đóng phim điện ảnh

Giải trí

Đạo diễn Trần Lực cùng con trai đóng phim điện ảnh

Đạo diễn Trần Lực vừa tiết lộ vai diễn của anh trong Thế hệ kỳ tích. Phim có Trần Tú - con trai Trần Lực đóng vai chính.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đạo diễn Trần Lực cùng con trai Trần Tú đóng phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích. Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Lực tiết lộ về vai diễn của anh trong phim mới. Ảnh: FB Trần Lực.
Đạo diễn Trần Lực cùng con trai Trần Tú đóng phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích. Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Lực tiết lộ về vai diễn của anh trong phim mới. Ảnh: FB Trần Lực.
"Giải thích về nhân vật cho mọi người rõ. Tôi đóng vai ông ngoại của bé Bờm. Bé Bờm là con nuôi của Tiến (Bờm nhà tôi trong vai Tiến)", Trần Lực cho biết. Ảnh: FB Trần Lực.
"Giải thích về nhân vật cho mọi người rõ. Tôi đóng vai ông ngoại của bé Bờm. Bé Bờm là con nuôi của Tiến (Bờm nhà tôi trong vai Tiến)", Trần Lực cho biết. Ảnh: FB Trần Lực.
Khi phim khởi quay, đạo diễn Trần Lực bị tiền đình. Anh định đề nghị thay diễn viên khác, nhưng vì phim có con trai đóng nên anh cố gắng tham gia để 2 cha con cùng có mặt trong 1 bộ phim. Ảnh: FB Trần Lực.
Khi phim khởi quay, đạo diễn Trần Lực bị tiền đình. Anh định đề nghị thay diễn viên khác, nhưng vì phim có con trai đóng nên anh cố gắng tham gia để 2 cha con cùng có mặt trong 1 bộ phim. Ảnh: FB Trần Lực.
"Lúc bé, anh ấy đi với bố chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế, bây giờ thì bố đi với anh ấy phim Thế hệ kỳ tích", Trần Lực viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trần Lực.
"Lúc bé, anh ấy đi với bố chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế, bây giờ thì bố đi với anh ấy phim Thế hệ kỳ tích", Trần Lực viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Trần Lực.
Cảnh quay có Trần Lực đóng máy lúc hơn 1 giờ sáng. "Đêm đó tôi ngủ ngon không mộng mị, phần vì mệt nhưng lý do lớn hơn là tận mắt nhìn con trai tự tin diễn trước ống kính, vui, yên tâm nên tinh thần sảng khoái làm một giấc tận trưa hôm sau mới dậy", nam đạo diễn cho biết. Ảnh: FB Trần Lực.
Cảnh quay có Trần Lực đóng máy lúc hơn 1 giờ sáng. "Đêm đó tôi ngủ ngon không mộng mị, phần vì mệt nhưng lý do lớn hơn là tận mắt nhìn con trai tự tin diễn trước ống kính, vui, yên tâm nên tinh thần sảng khoái làm một giấc tận trưa hôm sau mới dậy", nam đạo diễn cho biết. Ảnh: FB Trần Lực.
Theo Phụ Nữ Việt Nam, trong phim Thế hệ kỳ tích, Trần Tú đảm nhận nhân vật Tiến, một chàng trai sớm mồ côi cha mẹ, lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Phụ Nữ Việt Nam, trong phim Thế hệ kỳ tích, Trần Tú đảm nhận nhân vật Tiến, một chàng trai sớm mồ côi cha mẹ, lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội. Ảnh: Vietnamnet.
Ngoài Trần Tú, phim Thế hệ kỳ tích còn sự tham gia diễn xuất của Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân. Ảnh: FB Hồng Khanh.
Ngoài Trần Tú, phim Thế hệ kỳ tích còn sự tham gia diễn xuất của Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân. Ảnh: FB Hồng Khanh.
Theo Vietnamnet, Chiều Xuân đảm nhận một vai khách mời quan trọng, góp phần tạo bước ngoặt ở cuối phim Thế hệ kỳ tích. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, Chiều Xuân đảm nhận một vai khách mời quan trọng, góp phần tạo bước ngoặt ở cuối phim Thế hệ kỳ tích. Ảnh: Vietnamnet.
NSND Thanh Hoa đóng vai bà nội nhân vật Tiến. Đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô: "U Hoa đã rất lo lắng, bởi ngoài tình yêu với điện ảnh thì u chưa diễn xuất bao giờ. Tôi thuyết phục u rằng nếu u không làm bây giờ thì sau này khi nhiều tuổi hơn, u không thể có cơ hội thử sức. Tôi hy vọng sau phim này, ngoài ca sĩ Thanh Hoa, sẽ có diễn viên Thanh Hoa được khán giả yêu thích”. Ảnh: Vietnamnet.
NSND Thanh Hoa đóng vai bà nội nhân vật Tiến. Đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô: "U Hoa đã rất lo lắng, bởi ngoài tình yêu với điện ảnh thì u chưa diễn xuất bao giờ. Tôi thuyết phục u rằng nếu u không làm bây giờ thì sau này khi nhiều tuổi hơn, u không thể có cơ hội thử sức. Tôi hy vọng sau phim này, ngoài ca sĩ Thanh Hoa, sẽ có diễn viên Thanh Hoa được khán giả yêu thích”. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Trần Lực #đạo diễn Trần Lực #con trai Trần Lực #Trần Tú #Trần Bờm #Bố ơi mình đi đâu thế

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT