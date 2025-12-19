Video: BYD để lộ chiến lược tại Việt Nam ra sao?

Tập đoàn BYD mới đây thông báo đã xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới (NEV) thứ 15.000.000, tính trên toàn bộ các thương hiệu trực thuộc. Con số này bao gồm cả xe điện thuần túy chạy pin (BEV) và xe hybrid cắm điện (PHEV), đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình điện hóa của hãng xe Trung Quốc.

BYD cán mốc 15 triệu xe năng lượng mới, bỏ xa Tesla và Volkswagen.

Được thành lập từ năm 1995 và chính thức bước vào lĩnh vực sản xuất ôtô từ năm 2003, BYD đã liên tục mở rộng quy mô và gia tăng sản lượng xe điện. Trước đó, hãng đạt mốc 10 triệu xe NEV vào cuối năm 2024 và nhanh chóng nâng lên 13 triệu xe vào giữa năm 2025, chỉ sau khoảng 8 tháng. Việc cán mốc 15 triệu xe tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng sản xuất hiếm có trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Xét về quy mô, tổng sản lượng xe năng lượng mới của BYD hiện đã vượt xa tổng sản lượng xe điện của Tesla (khoảng 8,1 triệu xe điện chạy pin) cũng như Tập đoàn Volkswagen (dưới 3 triệu xe điện và hybrid sạc điện). Dù số liệu của BYD bao gồm cả BEV và PHEV, trong khi Tesla chỉ sản xuất xe điện chạy pin, nhưng thành tích này vẫn đưa BYD trở thành một trong những nhà sản xuất xe năng lượng mới lớn nhất thế giới.

Đóng góp quan trọng vào cột mốc 15 triệu xe là loạt mẫu xe bán chạy toàn cầu. Trong đó, hatchback Dolphin đã vượt mốc hơn 1 triệu xe bán ra, Seagull (còn được biết đến với tên Dolphin Mini hoặc Atto 1) cũng ghi nhận doanh số trên 1 triệu xe. Bên cạnh đó là các mẫu SUV ăn khách như Song Plus và Sealion 06, cùng dòng sản phẩm Dynasty gồm Qin, Song và Tang, những cái tên giữ vai trò chủ lực trong doanh số nội địa lẫn xuất khẩu của BYD.

Song song với việc mở rộng sản lượng, BYD tập trung mạnh vào chiến lược tích hợp công nghệ, từ pin, hệ thống truyền động điện cho đến các giải pháp hỗ trợ lái thông minh. Đáng chú ý, hãng đã chính thức ngừng sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong thuần túy từ năm 2022, qua đó trở thành một trong số ít nhà sản xuất lớn chuyển dịch hoàn toàn sang hệ động lực điện.

Chiếc xe NEV thứ 15 triệu không chỉ mang ý nghĩa cột mốc nội bộ, mà còn phản ánh vai trò ngày càng lớn của BYD trong bức tranh xe điện toàn cầu. Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng xe điện thế giới năm 2025, sản lượng tích lũy của BYD được xem là một trong những nhân tố then chốt thúc đẩy làn sóng điện hóa của ngành công nghiệp ôtô.