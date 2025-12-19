Hà Nội

Xe

BYD cán mốc 15 triệu xe năng lượng mới, bỏ xa Tesla và Volkswagen

Với tổng sản lượng 15 triệu xe năng lượng mới gồm xe điện chạy pin (BEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), BYD hiện vượt xa nhiều nhà sản xuất ôtô quốc tế lớn.

Thảo Nguyễn
Video: BYD để lộ chiến lược tại Việt Nam ra sao?

Tập đoàn BYD mới đây thông báo đã xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới (NEV) thứ 15.000.000, tính trên toàn bộ các thương hiệu trực thuộc. Con số này bao gồm cả xe điện thuần túy chạy pin (BEV) và xe hybrid cắm điện (PHEV), đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình điện hóa của hãng xe Trung Quốc.

1-5904.jpg
BYD cán mốc 15 triệu xe năng lượng mới, bỏ xa Tesla và Volkswagen.

Được thành lập từ năm 1995 và chính thức bước vào lĩnh vực sản xuất ôtô từ năm 2003, BYD đã liên tục mở rộng quy mô và gia tăng sản lượng xe điện. Trước đó, hãng đạt mốc 10 triệu xe NEV vào cuối năm 2024 và nhanh chóng nâng lên 13 triệu xe vào giữa năm 2025, chỉ sau khoảng 8 tháng. Việc cán mốc 15 triệu xe tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng sản xuất hiếm có trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Xét về quy mô, tổng sản lượng xe năng lượng mới của BYD hiện đã vượt xa tổng sản lượng xe điện của Tesla (khoảng 8,1 triệu xe điện chạy pin) cũng như Tập đoàn Volkswagen (dưới 3 triệu xe điện và hybrid sạc điện). Dù số liệu của BYD bao gồm cả BEV và PHEV, trong khi Tesla chỉ sản xuất xe điện chạy pin, nhưng thành tích này vẫn đưa BYD trở thành một trong những nhà sản xuất xe năng lượng mới lớn nhất thế giới.

2-6962.jpg
Được thành lập từ năm 1995 và chính thức bước vào lĩnh vực sản xuất ôtô từ năm 2003, BYD đã liên tục mở rộng quy mô và gia tăng sản lượng xe điện.

Đóng góp quan trọng vào cột mốc 15 triệu xe là loạt mẫu xe bán chạy toàn cầu. Trong đó, hatchback Dolphin đã vượt mốc hơn 1 triệu xe bán ra, Seagull (còn được biết đến với tên Dolphin Mini hoặc Atto 1) cũng ghi nhận doanh số trên 1 triệu xe. Bên cạnh đó là các mẫu SUV ăn khách như Song Plus và Sealion 06, cùng dòng sản phẩm Dynasty gồm Qin, Song và Tang, những cái tên giữ vai trò chủ lực trong doanh số nội địa lẫn xuất khẩu của BYD.

Song song với việc mở rộng sản lượng, BYD tập trung mạnh vào chiến lược tích hợp công nghệ, từ pin, hệ thống truyền động điện cho đến các giải pháp hỗ trợ lái thông minh. Đáng chú ý, hãng đã chính thức ngừng sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong thuần túy từ năm 2022, qua đó trở thành một trong số ít nhà sản xuất lớn chuyển dịch hoàn toàn sang hệ động lực điện.

3-3294.jpg
Chiếc xe NEV thứ 15 triệu không chỉ mang ý nghĩa cột mốc nội bộ, mà còn phản ánh vai trò ngày càng lớn của BYD trong bức tranh xe điện toàn cầu.

Chiếc xe NEV thứ 15 triệu không chỉ mang ý nghĩa cột mốc nội bộ, mà còn phản ánh vai trò ngày càng lớn của BYD trong bức tranh xe điện toàn cầu. Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng xe điện thế giới năm 2025, sản lượng tích lũy của BYD được xem là một trong những nhân tố then chốt thúc đẩy làn sóng điện hóa của ngành công nghiệp ôtô.

Xe

BYD triệu hồi 89.000 xe hybrid lỗi pin, lỗi không thể sửa bằng phần mềm

BYD đối mặt làn sóng triệu hồi kỷ lục năm 2025 với hơn 210.000 xe lỗi kỹ thuật, vấn đề pin gần 89.000 xe hybrid và lỗi hệ thống lái đang đặt ra dấu hỏi lớn.

Video: Hồi tháng 10/2025, đã có hơn 115.000 xe BYD bị triệu hồi.

Thông tin từ tờ Strait Times cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2025, gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD đã phải thực hiện các đợt triệu hồi với tổng số lượng xe vượt mốc 210.000 chiếc. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào đợt triệu hồi mới nhất liên quan đến gần 89.000 xe hybrid, một sự kiện đang làm rung chuyển dư luận ngành ôtô toàn cầu và đặt ra những nghi ngại sâu sắc về sự đánh đổi giữa tốc độ tăng trưởng và độ an toàn sản phẩm.

Xem chi tiết

Xe

BYD Seal 07 EV bản thuần điện lộ diện, lộ thông số trước ngày ra mắt

Mẫu xe sedan điện BYD Seal sẽ có tên mới là BYD Seal 07 EV 2026 sau khi bản facelift ra mắt với động cơ 240kW, cảm biến LiDAR.

5-4535.jpg
Mẫu xe hybrid cắm sạc BYD Seal 07 DM-i thế hệ hiện tại, ra mắt vào tháng 9 năm 2025, đã được nâng cấp với cảm biến LiDAR gắn trên nóc và hệ thống lái thông minh “God's Eye-B” (DiPilot 300).
6-6328.jpg
Nối tiếp bản hybrid, BYD Seal điện thuần cũng sẽ chuẩn bị được cập nhật, cũng với tên mới là Seal 07. Hồ sơ đăng kiểm của xe tại Trung Quốc đã nêu chi tiết kích thước và các tính năng kỹ thuật trước ngày ra mắt.
Xem chi tiết

Xe

BYD Racco - "rái cá biển" kei car Trung Quốc sắp mở ra cuộc chơi mới

Một hãng ôtô Trung Quốc đã công bố bắt đầu từ năm 2026 sẽ sản xuất xe kei car, không ai khác chính là BYD và cái tên đang gây chú ý nhất chính là Racco mới.

2-8588.jpg
Tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2025, BYD đã ra mắt chiếc kei car chạy điện đầu tiên, hướng đến thị trường Nhật Bản. Nó được gọi là Racco, nghĩa là "rái cá biển", và mặc dù không có thông tin gì về khả năng vượt qua ổ gà và những thứ tương tự, nhưng theo định nghĩa, nó là một chiếc kei car tuân thủ kích thước thân xe và công suất động cơ do chính phủ Nhật Bản quy định.
5-5637.jpg
Kích thước của một chiếc kei car là chiều dài tối đa 3,4 m, chiều rộng 1,48 m và chiều cao 2,0 m. Dung tích động cơ cũng là một yếu tố đáng chú ý, với dung tích tối đa 660 cc và công suất 63 mã lực. Mặc dù nghe có vẻ không phải là loại xe mà người Mỹ sẽ hài lòng, nhưng những người sống ở các thành phố nhỏ lại rất ưa chuộng chúng, và chúng ta có thể hiểu tại sao.
Xem chi tiết

