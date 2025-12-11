Hà Nội

Con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi cùng mẹ

Cộng đồng trẻ

Con gái MC Quyền Linh gây thương nhớ khi diện áo dài trắng tinh khôi cùng mẹ

Lọ Lem - con gái đầu MC Quyền Linh vừa đăng tải loạt ảnh diện áo dài bên cạnh 'người bạn thân' đặc biệt - mẹ của cô nàng, như một cách lưu giữ thanh xuân.

Trầm Phương
Lọ Lem - cô con gái đầu lòng của Quyền Linh, tên thật là Mai Thảo Linh, đã bước vào độ tuổi trăng tròn với vẻ đẹp ngày càng nổi bật. Cô nàng thường xuyên được khen ngợi với gương mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ và mái tóc dài đen nhánh. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Lọ Lem xuất hiện với tà áo dài trắng tay dài truyền thống, khiến người nhìn liên tưởng đến vẻ đẹp nữ sinh Việt Nam. Trang phục không cầu kỳ nhưng lại làm nổi bật hoàn hảo vóc dáng cao ráo và nét dịu dàng, đằm thắm của cô bé. (Ảnh: IGNV)
Lọ Lem thổ lộ trong dòng trạng thái đăng kèm với bộ ảnh: "Lưu giữ thanh xuân bên người bạn thân mà Lem yêu thương nhất". (Ảnh: IGNV)
Áo dài trắng tinh khôi kết hợp với mái tóc dài suôn mượt, tạo nên hình ảnh một thiếu nữ Việt Nam vô cùng duyên dáng và thanh thoát. (Ảnh: IGNV)
Lọ Lem đứng bên mẹ - doanh nhân Dạ Thảo, cả hai cùng diện áo dài trắng tinh khôi, tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. (Ảnh: IGNV)
Cả hai mẹ con đều khoe sắc trong trang phục áo dài, nắm tay nhau dạo bước trên những con đường rợp bóng cây xanh hoặc tạo dáng trước các công trình kiến trúc nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh như Bưu điện Trung tâm hay Nhà thờ Đức Bà. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh ghi lại cảnh hai mẹ con mỉm cười, ánh mắt trao nhau sự yêu thương, không chỉ thể hiện tình cảm thắm thiết mà còn khiến người xem cảm nhận được sự đồng điệu, gần gũi như hai người bạn. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh đẹp của mẹ con Lọ Lem không chỉ nhận được lời khen ngợi về nhan sắc mà còn được công chúng ngưỡng mộ về cách giáo dục con cái của gia đình MC Quyền Linh. (Ảnh: IGNV)
Nam MC và bà xã luôn hướng các con đến lối sống giản dị, truyền thống, nhưng vẫn khuyến khích sự tự tin và phát triển tài năng cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Ở tuổi 19, Lọ Lem ngày càng chứng minh vẻ đẹp trong trẻo, mộc mạc nhưng không kém phần cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
