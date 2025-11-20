Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái lai Thuỵ Điển của Đoan Trang gây sốt vì vẻ đẹp trong trẻo

Giải trí

Con gái lai Thuỵ Điển của Đoan Trang gây sốt vì vẻ đẹp trong trẻo

Mới 11 tuổi, bé Sol – con gái Đoan Trang nhận nhiều sự chú ý nhờ nét đẹp trong trẻo, làn da trắng hồng và phong thái tự nhiên như “thiên thần nhỏ”.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Con gái của nữ ca sĩ Đoan Trang và doanh nhân người Thuỵ Điển Johan Wicklund – bé Sol (tên đầy đủ Angelina Wicklund) từ lâu đã là gương mặt được cộng đồng mạng yêu mến.
Con gái của nữ ca sĩ Đoan Trang và doanh nhân người Thuỵ Điển Johan Wicklund – bé Sol (tên đầy đủ Angelina Wicklund) từ lâu đã là gương mặt được cộng đồng mạng yêu mến.
Không chỉ được quan tâm vì là “con gái của người nổi tiếng”, Sol chiếm trọn tình cảm nhờ nét đẹp dịu dàng, sự lễ phép và tính cách hồn nhiên, gần gũi.
Không chỉ được quan tâm vì là “con gái của người nổi tiếng”, Sol chiếm trọn tình cảm nhờ nét đẹp dịu dàng, sự lễ phép và tính cách hồn nhiên, gần gũi.
Mang trong mình hai dòng máu Việt – Thuỵ Điển, Sol sở hữu vẻ ngoài nổi bật: làn da trắng hồng tự nhiên, đôi mắt nâu sáng, sống mũi cao và mái tóc nâu mềm mại.
Mang trong mình hai dòng máu Việt – Thuỵ Điển, Sol sở hữu vẻ ngoài nổi bật: làn da trắng hồng tự nhiên, đôi mắt nâu sáng, sống mũi cao và mái tóc nâu mềm mại.
Ở tuổi 11, cô bé gây ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh thoát và thần thái nhẹ nhàng, dễ mến.
Ở tuổi 11, cô bé gây ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh thoát và thần thái nhẹ nhàng, dễ mến.
Mỗi khoảnh khắc đời thường của Sol đều nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.
Mỗi khoảnh khắc đời thường của Sol đều nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.
Không chỉ xinh đẹp, Sol còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng giao tiếp ở ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thuỵ Điển.
Không chỉ xinh đẹp, Sol còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng giao tiếp ở ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thuỵ Điển.
Ngay từ nhỏ, ca sĩ Đoan Trang đã hướng dẫn con tách biệt từng ngôn ngữ khi giao tiếp, giúp Sol không bị pha trộn và sử dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.
Ngay từ nhỏ, ca sĩ Đoan Trang đã hướng dẫn con tách biệt từng ngôn ngữ khi giao tiếp, giúp Sol không bị pha trộn và sử dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.
Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, Sol vẫn được mẹ dạy lối sống giản dị, tự nhiên và biết trân trọng những điều nhỏ nhất. Cô bé thường xuyên phụ mẹ làm việc nhà, thích các trò chơi vận động và giữ thói quen học tập chăm chỉ.
Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, Sol vẫn được mẹ dạy lối sống giản dị, tự nhiên và biết trân trọng những điều nhỏ nhất. Cô bé thường xuyên phụ mẹ làm việc nhà, thích các trò chơi vận động và giữ thói quen học tập chăm chỉ.
Để có được vẻ ngoài trổ mã cùng nhan sắc xinh xắn như vậy một phần bí quyết là do gen của bố mẹ bé Sol.
Để có được vẻ ngoài trổ mã cùng nhan sắc xinh xắn như vậy một phần bí quyết là do gen của bố mẹ bé Sol.
Mỗi lần xuất hiện, cô bé đều gây được thiện cảm với khán giả. Ảnh: FB Doan Trang
Mỗi lần xuất hiện, cô bé đều gây được thiện cảm với khán giả. Ảnh: FB Doan Trang
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Đoan Trang #con gái Đoan Trang #chồng con Đoan Trang #bé Sol Đoan Trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT