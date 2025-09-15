Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái Elly Trần nay là thiếu nữ xinh đẹp vượt cả mẹ

Cộng đồng trẻ

Con gái Elly Trần nay là thiếu nữ xinh đẹp vượt cả mẹ

Bé Cadie Mộc Trà - con gái Elly Trần giờ đã 11 tuổi và gây ấn tượng bởi sắc vóc thiếu nữ xinh đẹp vượt cả mẹ.

Thiên Anh
Năm 2014, Elly Trần bất ngờ công khai con gái đầu lòng, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Cadie tên thật mà Mộc Trà, chào đời vào tháng 8/2014. Cô bé gây sốt mạng bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như búp bê.
Năm 2014, Elly Trần bất ngờ công khai con gái đầu lòng, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Cadie tên thật mà Mộc Trà, chào đời vào tháng 8/2014. Cô bé gây sốt mạng bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như búp bê.
Sau 11 năm, Cadie Mộc Trà giờ đã là một bé gái lớn phổng phao. Lên 10 tuổi, nhóc tì đã sở hữu cặp chân dài thẳng tắp, vóc dáng như thiếu nữ.
Sau 11 năm, Cadie Mộc Trà giờ đã là một bé gái lớn phổng phao. Lên 10 tuổi, nhóc tì đã sở hữu cặp chân dài thẳng tắp, vóc dáng như thiếu nữ.
Cô bé cao gần 1,7m, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, hứa hẹn là sẽ là Hoa hậu trong tương lai.
Cô bé cao gần 1,7m, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, hứa hẹn là sẽ là Hoa hậu trong tương lai.
Sở hữu chiều cao ấn tượng, Mộc Trà được mẹ cho tiếp xúc với nhiều bộ môn thể thao từ nhỏ, trong đó bơi lội là hoạt động được duy trì thường xuyên.
Sở hữu chiều cao ấn tượng, Mộc Trà được mẹ cho tiếp xúc với nhiều bộ môn thể thao từ nhỏ, trong đó bơi lội là hoạt động được duy trì thường xuyên.
Theo chia sẻ của Elly Trần, Cadie chăm chỉ học hành lại rất yêu thương mẹ. Khi mẹ buồn phiền vì ồn ào ly hôn, cô bé đã động viên, an ủi mẹ.
Theo chia sẻ của Elly Trần, Cadie chăm chỉ học hành lại rất yêu thương mẹ. Khi mẹ buồn phiền vì ồn ào ly hôn, cô bé đã động viên, an ủi mẹ.
Không những thế, Cadie luôn tự hào về mẹ. Cô bé chia sẻ: "Là vì má mi (mẹ) đẹp nên sinh ra con cũng đẹp như vậy".
Không những thế, Cadie luôn tự hào về mẹ. Cô bé chia sẻ: "Là vì má mi (mẹ) đẹp nên sinh ra con cũng đẹp như vậy".
Bước sang tuổi 11, Cadie Mộc Trà không chỉ chinh phục công chúng bởi chiều cao gần 1m70 cùng nhan sắc ngày càng đáng yêu, mà còn bởi sự ngoan ngoãn, tình cảm và nền nếp.
Bước sang tuổi 11, Cadie Mộc Trà không chỉ chinh phục công chúng bởi chiều cao gần 1m70 cùng nhan sắc ngày càng đáng yêu, mà còn bởi sự ngoan ngoãn, tình cảm và nền nếp.
Từ hình ảnh một "em bé quốc dân" từng được nhà nhà "xin vía", Cadie nay được kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nhân tỏa sáng trong tương lai, thậm chí có thể bước chân vào đấu trường nhan sắc như một ứng viên Hoa hậu tiềm năng.
Từ hình ảnh một "em bé quốc dân" từng được nhà nhà "xin vía", Cadie nay được kỳ vọng sẽ trở thành một mỹ nhân tỏa sáng trong tương lai, thậm chí có thể bước chân vào đấu trường nhan sắc như một ứng viên Hoa hậu tiềm năng.
Nhiều dân mạng khen ngợi Cadie ngày càng xinh xắn: "Cưng xỉu, chị 2 nay lớn quá", "Nhìn y chang mẹ Elly luôn", "Cadie nay lớn cao ghê", "Chị ý xinh xắn, đáng yêu, lại còn nói chuyện dạ thưa ngoan quá",...
Nhiều dân mạng khen ngợi Cadie ngày càng xinh xắn: "Cưng xỉu, chị 2 nay lớn quá", "Nhìn y chang mẹ Elly luôn", "Cadie nay lớn cao ghê", "Chị ý xinh xắn, đáng yêu, lại còn nói chuyện dạ thưa ngoan quá",...
Lên 11 tuổi, Cadie trổ mã xinh đẹp và sở hữu chiều cao gần 1,7m. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Lên 11 tuổi, Cadie trổ mã xinh đẹp và sở hữu chiều cao gần 1,7m. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Elly Trần #Cadie Mộc Trà #con gái sao Việt #ngôi sao nhí #nhan sắc trẻ em #hot girl ngực khủng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT