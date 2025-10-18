Con chim 4,5 tỷ đồng, đại gia vẫn quyết xuống tiền

Sau phiên đấu giá căng thẳng, một con chim ưng Mông Cổ đã được bán thành công với mức cao ngất ngưởng 4,5 tỷ đồng.

Con chim ưng Mông Cổ đắt nhất từ trước đến nay vừa được bán vào thứ Hai (ngày 6/10) tại Triển lãm săn bắn và chim ưng quốc tế Saudi Arabia 2025 với giá 650.000 SR (650.000 Riyal Saudi), tương đương 173.000 USD hay khoảng 4,5 tỷ đồng, sau phiên đấu giá căng thẳng.

Theo đó, cuộc đấu giá chim ưng Mông Cổ đã diễn ra trong khuôn khổ triển lãm, tại đây hai con chim ưng đã được bán với tổng giá là 778.000 SR, tương đương 207.000 USD hay 5,4 tỷ đồng.

Phiên đấu giá diễn ra căng thẳng. Ảnh: Arabnews

Con đầu tiên, một con chim ưng non được đấu giá lần đầu 70.000 SR (18.700 USD) và cuối cùng bán với giá 128.000 SR (34.100 USD).

Con thứ hai, một con chim ưng trưởng thành được đấu giá lần đầu với giá 100.000 SR (26.700 USD) và cuối cùng được bán với giá 650.000 SR (173.276 USD) trở thành con chim ưng Mông Cổ đắt nhất từng được bán.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Triển lãm săn bắn và chim ưng quốc tế Saudi Arabia đã dành riêng một khu vực cho chim ưng Mông Cổ, loài chim có vị thế đặc biệt trong giới nuôi chim ưng ở Vương quốc này và trong khu vực vì chất lượng vượt trội.

Khu vực này trưng bày các giống chim ưng ưu tú, đặc biệt là chim ưng Mông Cổ, nổi tiếng với kích thước lớn, sải cánh dài và sức bền tốt.

Với màu sắc trải dài từ trắng nhạt đến nâu sẫm, loài chim ưng Mông Cổ được đánh giá cao vì khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt và phản ứng nhanh với huấn luyện, khiến chúng trở thành một trong những loài chim được săn lùng nhiều nhất trong số những người nuôi chim ưng chuyên nghiệp và thợ săn chim ưng.

Chim ưng Mông Cổ được đánh giá cao vì khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Arabnews

Ở khu vực Trung Đông, chim ưng được xem là một phần của cuộc sống. Chúng được huấn luyện để đi săn, nhiều người nuôi và xem chúng rất quý giá.

Giá chim ưng cũng đa dạng, đắt nhất là giống chim ưng Iceland, có thể lên đến 1 triệu USD. Còn mức giá trung bình của chim ưng lên đến 10.000 USD/con.

Thậm chí, Thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) còn có cả bệnh viện dành riêng cho chim ưng.