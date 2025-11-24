Hà Nội

Cố vượt xe tải đang rẽ, cô gái bị đâm ngã trên đường

Video

Cố vượt xe tải đang rẽ, cô gái bị đâm ngã trên đường

Dù chiếc xe tải đang chuẩn bị qua hết đường, cô gái vẫn điều khiển xe máy cố gắng chen vào khoảng trống để vượt lên, hậu quả đã bị chiếc xe tải hất ngã.

Trường Hân t/h
#giao thông #tai nạn #xe tải #cô gái #vượt xe

