Có nên quay cơm nguội bằng lò vi sóng?

Trong nhịp sống bận rộn, không ít gia đình lựa chọn tận dụng cơm nguội, hâm lại bằng lò vi sóng thay vì nấu mới để tiết kiệm thời gian. Đây là thói quen phổ biến ở dân văn phòng, sinh viên và nhiều bà nội trợ.

Tuy nhiên, câu hỏi thường gặp là: việc ăn cơm nguội hâm nóng bằng lò vi sóng có an toàn cho sức khỏe, hay tiềm ẩn nguy cơ nào cần lưu ý?

Ảnh minh hoạ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơm nguội bản thân nó không tự biến thành chất độc. Vấn đề chủ yếu nằm ở khâu bảo quản sau khi nấu. Khi cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trên 6 tiếng, vi khuẩn Bacillus cereus – một loại vi khuẩn thường có trong môi trường tự nhiên – có thể phát triển mạnh. Chúng sinh ra độc tố bền nhiệt, không bị phá hủy ngay cả khi hâm bằng lò vi sóng hay hấp hơi. Nếu ăn phải, người dùng dễ gặp các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy.

Một mối bận tâm khác là liệu cơm hâm bằng lò vi sóng có bị “mất chất” hay không. Trên thực tế, phần lớn vitamin và khoáng chất đã hao hụt từ trước, ngay trong quá trình xay xát và nấu chín gạo. Việc hâm lại chỉ tác động chủ yếu đến cấu trúc tinh bột, nhiệt làm nước thấm trở lại hạt cơm, giúp cơm mềm và dẻo hơn. Giá trị dinh dưỡng gần như không thay đổi đáng kể. Vì vậy, điều đáng quan tâm hơn chính là vấn đề an toàn vi sinh.

Để hâm cơm bằng lò vi sóng vừa ngon vừa đảm bảo, người nội trợ có thể áp dụng một số mẹo đơn giản. Trước khi quay, nên rưới thêm một chút nước lọc hoặc đặt một cốc nước trong lò để giữ ẩm, tránh tình trạng cơm khô cứng. Việc đậy nắp hoặc dùng màng bọc thực phẩm chuyên dụng sẽ giúp nhiệt phân bố đều, cơm nóng nhanh và dẻo hơn.

Ảnh minh họa

Thời gian hâm trung bình từ 2 đến 3 phút, tùy theo lượng cơm và công suất máy. Tuy nhiên, không nên hâm đi hâm lại nhiều lần. Mỗi lần cơm nguội rồi nóng lên không chỉ làm giảm chất lượng mà còn tăng nguy cơ vi khuẩn sinh sôi.

Theo chuyên gia dinh dưỡng sau mỗi bữa ăn, nếu còn thừa cơm, hãy nhanh chóng cho vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh. Tốt nhất là sử dụng trong vòng 24 giờ để đảm bảo an toàn. Khi cần, chỉ hâm lại một lần trước khi ăn. Cách làm này vừa giữ được chất lượng cơm, vừa giảm thiểu rủi ro về sức khỏe.